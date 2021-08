På flyttefot? Slik brannsikrer du hybelen din for å unngå pengesmell

I disse dager flytter mange studenter på hybel, og for mange er det første gang de bor borte fra foreldrenes trygge rede, og ferdige middager på bordet hver dag. Nå må de greie seg selv, og ikke minst lage sin egen mat.

[ Nå rykker brannvesenet ut på skinner: – Det fungerte bra da vi var ute på brannen langs Gjøvikbanen ]

Sikkerhet

De aller fleste bor et sted hvor brannsikkerheten er god. Men andre igjen må ta til takke med et bosted med mangler. Det bekymrer brannvesenet.

– Vi ønsker å legge vekt på kunnskap når man titter på bolig. Da er man bedre rustet til å ta gode valg, sier kommunikasjonssjefen i Oslo Brann og redningsetat (Obre), Sigurd Folgerø Dalen til Dagsavisen.

Men Folgerø Dalen er klar på at mange lar seg friste til å leie ut, selv om det de leier ut ikke tilfredsstiller branntekniske krav.

Han frykter at antall utrykninger til tørrkok og svidde pizzaer vil øke nå som fadderukene er i gang.

Han har følgende råd til studentene som kommer sultne hjem etter en kveld på byen:

Vær til stede på kjøkken når du lager mat.

Sikre god ventilasjon eller utlufting når du lager mat.

Ikke lag varm mat i fylla, ta heller en brødskive.

Innsikt

– Det er viktig å skaffe seg innsikt i hvordan det automatiske brannalarmanlegget (og andre branntekniske hjelpemidler) fungerer i bygget du bor. Hvor sitter røykdetektorene og hvordan fungerer anlegget, sier Folgerø Dalen.

Noen velger kjappe løsninger, som i verste fall kan huse en brannfelle. — Sigurd Dalen Folgerø, kommunikajsonssjef Obre.

– Her stilles det naturligvis krav til eier av bygget å informere og veilede alle sine leietakere, slik at de er best mulig rustet til å forvalte bygget eller boligen på en best mulig måte slik at man ivaretar de branntekniske hjelpemidlene og reduserer faren for brann og falske alarmer. Jo bedre kunnskap den enkelte har om byggets branntekniske hjelpemidler og rutiner, jo større sannsynlighet er det for at man overholder og respekterer systemet man bor i, legger han til.

– Når etterspørselen etter en plass å bo er større enn tilbudet, er det lett å ty til kreative løsninger, og noen ser sitt snitt til å utnytte dette. Både de som skal leie bolig, og de som leier ut boligareal må sette seg inn i hvilke krav som stilles, sier kommunikasjonssjefen.

Det er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, som forvalter alt av bygg og godkjenninger i Oslo, og ikke brannvesenet.

– Mange tenker kanskje at endringer innenfor husets fire vegger ikke er søknadspliktig til kommunen. Det kan de være, påpeker Folgerø Dalen.

– Noen velger kjappe løsninger, som i verste fall kan vise seg å være en brannfelle. Vi er opptatt av at både utleiere og leietakere kontakter Plan- og bygningsetaten i de tilfeller hvor man er usikre på om utleieboligen er lovlig og forskriftsmessig brannsikret. Vi får samtidig inn mange bekymringsmeldinger via den nasjonale nettsiden; branntips.no, som behandles direkte eller sendes videre til Plan- og bygningsmyndigheten for videre oppfølging, sier Folgerø Dalen.

Sammen med Plan- og bygningsetaten har Oslo brann- og redningsetat utarbeidet en sjekkliste det er nyttig å ta med seg når man skal på visning.

Mange nye studenter som bor for seg selv for første gang, og som kanskje ikke er vant med å lage mat, velger ofte de enkle løsningene etter en kveld på byen.

Statistikk

Og de enkle løsningene kan gi utslag på brannvesenets statistikk.

Hittil i år har brannvesenet i Oslo hatt 213 oppdrag som går på tørrkok, svidde pizzaer og andre ting som har vært gjenglemt på kokeplater og stekeovner.

Lite stas å få brannvesenet på døra, etter at du har glemt pizzaen i ovnen etter en sen kveld på byen. (Lars Magne Hovtun)

I fjor rykket brannvesenet ut til 467 tilfeller av tørrkok i Oslo.

– Vi har også hatt over 3.000 oppdrag som har vist seg å være unødige eller falske brannalarmer så langt i år. En stor andel av disse oppdragene kan knyttes opp mot blant annet matlaging i boliger som har direktekoblet brannalarmanlegg til vår 110-sentral, sier Sigurd Folgerø Dalen til Dagsavisen.





[ Brannvesenet: Mange hundre bygårder i Oslo har for dårlig brannsikkerhet ]





Kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen ved infoenheten i Oslo brann- og redningsetat (Lars Magne Hovtun)





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen