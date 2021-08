– Folk tror jeg er luksusprostituert

Hvem: Nicoline Devik (22)

Hva: OnlyFans-modell og influenser

Hvorfor: OnlyFans vil ikke lengre la brukere dele «seksuelt eksplisitt innhold». Det har i det siste vært en debatt rundt plattformen hvor mange frykter at OnlyFans kan ha en negativ påvirkning på unge mennesker, og at de ikke helt forstår hva konsekvensene av å legge ut nakenbilder. Flere norske brukere har også blitt kritisert for å promoterer profilene sine på andre plattformer.

Hei, Nicoline. Det har vært mye debatt rundt OnlyFans for tiden. Bare sånn at alle henger med, hva er det egentlig?

– Det er en sosiale medier-plattform hvor man kan dele stort sett det man vil. Den ble opprettet for å holde mer kontakt med fans og følgerbasen sin og man kan sette egne priser på det man ønsker å dele.

Hva slags bilder er det du legger ut, da?

– Mye undertøysbilder og bikinibilder, også noe toppløst.

Har du satt en grense for hva du legger ut?

– Ikke drøyere enn pupper.

Mange er kritiske til Onlyfans. Men hva er fordelen med det?

– Det gode penger å hente. Også er det veldig positivt at jeg kan bestemme over dagene mine, være min egen sjef og ha kontroll over hva jeg ønsker å dele selv.

Nicoline Devik tjener gode penger på å selge innhold på OnlyFans (Privat)

Du reagerer negativt på at OnlyFans ikke lengre vil la brukere dele «seksuelt eksplisitt innhold». Hvorfor det?

– Det er mange som har blitt veldig avhengig av plattformen. Hvis det er sånn at det blir forbudt med porno nå vil mange miste jobbene sine.

Men man skal jo fortsatt få lov til å dele nakenbilder- og videoer? Hvorfor er det så ille at de forby porno?

– Pornhub har fjernet innhold fra brukere som ikke er autoriserte. Mange av de har gått over til OnlyFans. Hvis man fjerner en ny plattform så vil det ødelegge karrieren til mange.

Debatten har dreid seg om negativ påvirkning på unge mennesker og flere brukere har blitt kritisert for å promotere profilene på andre plattformer. Hva tenker du om det?

– Jeg håper at det vil innføres mer læring på området til barn og unge slik at de forstår konsekvensene og hvordan markedsføring fungerer. Verden er i konstant endring og da må man endre hva man lærer. Promoteringen som har blitt gjort i enkelte tilfeller har ikke vært grei, og de som har gjort det bør slutte med det. Men jeg tror ikke det er de yngste som blir mest påvirka, jeg tror heller det er folk opp i 20-årene.

Forstår du kritikken?

– Jeg kan forstå det med promoteringen i enkelte tilfeller, men de drar den så langt at det går utover veldig mange flere enn det de først hadde tenkt. Det er ikke så mange som deler pornografisk innhold. Da synes jeg at jeg har rett til å bli sur, og å snakke om det. Det er mange som poster drøyere ting som ikke tør å ta den kampen.

Det blir jo lagt mye ansvar på dere som selger innhold. Føler du det er urettferdig?

– Ja, jeg synes det har blitt tatt opp på feil måte. Ordskiftet har vært veldig dømmende. Jeg synes de som har vært med på å promotere OnlyFans-profilen sin i andre kanaler har et ansvar. Men det er feil å dra inn alle som bruker plattformen. Jeg promoterer ikke profilen min andre steder i det hele tatt. Da blir feil at vi som ikke gjør det skal bli dømt når vi egentlig ikke har noe med det å gjøre. Jeg har vært tydelig på at det kan gå utover folks inntekter. Mange har det som sidejobb, og da kan man blir lite attraktive å jobbe med i andre sammenhenger.

Har du følt deg presset til å legge ut drøyere innhold?

– Ja, jeg får meldinger daglig om folk som synes jeg skal publisere drøyere innhold. Det verste presset kommer fra andre som driver med OnlyFans som mener jeg burde legge ut drøyere bilder. Du må tåle litt for å drive med dette.

Hva slags fordommer opplever du?

– Mange dømmer meg på Jodel og andre sosiale medier. Folk tror jeg er luksusprostituert eller eskorte og at jeg selger meg.

Hva er den største misoppfatningen av folk som selger innhold?

– Det er så mye, men de største er at man lager porno, at man er eskorte. Det er ganske drøye anklagelser når mye av det jeg legger ut også kunne vært posta på Instagram.

Hva slags tilbakemeldinger har du fått?

– Jeg har fått e-post fra en kristen mann som lurte på hvordan jeg tør å gå med kors-smykket mitt når jeg driver med horeri. Også har jeg fått meldinger fra andre menn hvor de skriver at de vet om en jobb til meg og lenker til PornHub.

Du har også vært med i programmet “Mobilflørt” på NRK, hvor man dater folk via mobilen. Der virker du litt sur for at han du var på date med ville vite hva du tjente. Er det fordi du tjener veldig mye penger?

– Jeg har alltid hatt som hovedregel at penger er ikke er noe jeg snakker om. Jeg har ikke lyst at noen som helst skal vite hva jeg tjener. Jeg er ikke fattig, men ikke rik heller.

Til noen faste spørsmål. Er det noe du angrer på?

Nei

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Pete Davidson. Det tror jeg hadde vært morsomt.

Hva gjør du når du skeier ut?

Spiser sjokolade.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

Hva som helst som handler om urettferdighet.