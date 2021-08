Tone brøt sammen i gråt da hun ble permittert. Nå kan oppsigelsen være rett rundt hjørnet

1. oktober er sluttdatoen Stortinget har satt for mange av koronatiltakene. Blant annet er det slutt på den utvidede permitteringsordningen. Det kan bety et ras av oppsigelser, frykter permitterte ansatte på Gardermoen.

Tone Rudshaug, som jobber hos Travel Retail Norway (TRN), ble permittert 12. mars i fjor. Da fikk hun den brutale beskjeden om at det bare var å pakke sakene og reise hjem.

Utviklet angst

I fjor jobbet hun 11 vakter. Fra 12. juli til 8. august var hun tilbake i jobb. Nå har hun dagpenger for ferie en periode.

– Det var beintøft å få beskjeden 12. mars i fjor. Jeg bare brøt ut i gråt. Hele sikkerhetsnettet faller bort når arbeidsplassen blir borte. Du blir isolert, sier Tone til FriFagbevegelse.

Hun utviklet raskt en angst. Angst for å gå ut av døra hjemme, og for å gå på butikken. I tillegg venter det snart en gjeldsordning for Tone. Man blir ikke akkurat rik av å være permittert så lenge.

Hennes eneste ønske er å komme tilbake på jobb. Der er det trygt. Der har hun «gjengen sin».

Tomas Søberg har lengre ansiennitet og er tilbake på jobb. Men han har også vært permittert lenge.

– Når du ikke kan gå på jobb mister du grunnsteinen i livet ditt. Det er jobben som sikrer deg tak overhodet og det er jobben som sikrer mat på bordet, sier Tomas.

Han har selv fire barn å brødfø. Det blir mange brødskiver hver dag.

Ap: – Meningsløst

Tirsdag besøkte stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap) og stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Oslo, Trine Lise Sundnes, tillitsvalgte på Oslo lufthavn Gardermoen.

De to Ap-politikerne mener det er unødvendig og meningsløst at permitterte skal sies opp rett før de kan returnere til arbeidsplassen.

– Når vi nå har løpt nesten en hel maraton, er det dumt å bryte en kilometer før mål, sier Anniken Huitfeldt – selv fra flyplasskommunen Ullensaker – til FriFagbevegelse.

HK-leder Christopher Beckham var også med til Gardermoen. Mange av hans medlemmer er hardt rammet av pandemien.

På Gardermoen: fra venstre Trine Lise Sundnes, Tomas Søberg, Tone Rudshaug og Anniken Huitfeldt. (Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse)

Vil ha permitteringsordning ut året

– Flere har vært permittert siden pandemien kom. Nå må vi få en avklaring på hva som skjer med permitteringsregelverket. Det må utvides. Vi lever i en usikkerhet nå. Noen er gift her på Gardermoen. De har familier. De har gått permittert i 17 måneder. Dette er kjempeviktig, sier Christopher Beckham til FriFagbevegelse.

Håpet er å få utvidet permitteringslengden til ut året i første omgang. Og gjerne at det skjer bransjevis.

Trine Lise Sundnes, tidligere forbundsleder i Handel og Kontor og på full fart inn på Stortinget, mener det er unødvendig og meningsløst at permitterte skal sies opp rett før de kan returnere til arbeidsplassen.

Anniken Huitfeldt poengterer at Arbeiderpartiet har vært tydelige hele tiden.

– Tiltakene må vare så lenge krisa varer. Blant annet innen luftfarten er det mange – for eksempel på Gardermoen – som ikke har vært innom jobben siden krisen startet. Så går permitteringsperioden ut fra 1. oktober. Vi kan ikke sitte å se på at vi glipper i siste innspurt av koronahåndteringen, sier hun.

– Dette er folk som nå gradvis kommer i jobb. Vi må sikre både arbeidstakere og bedrifter i de kritiske ukene det er snakk om her, mener Huitfeldt.

Samleside: Jobbkrisa

3000 permitterte på Oslo lufthavn

Arbeiderpartiet mener at regjeringen nå må snakke med partene i arbeidslivet, og finne en løsning. Det kan for eksempel være å lage bransjespesifikke ordninger for luftfarten og andre bransjer som er i samme situasjon, slik man tidligere har gjort for verftene i andre situasjoner.

– Kan hende finnes det også andre tekniske muligheter. Men vi kan ikke se på at helt nødvendig erfaring og kompetanse forsvinner i siste sving. Dette viser også at det er stort behov for generelle arbeidsmarkedstiltak, mener Sundnes.

Også Rødt-toppene Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen gjestet Oslo lufthavn Gardermoen på sin valgkampstart tirsdag. De er opptatt av akkurat det samme.

På det meste har det vært mer enn 3000 permitterte ved hovedflyplassen. På langt nær alle er tilbake i jobb.

Rødt vil øke dagpengenivået permanent

– Ansatte her er kanskje de som er hardest rammet av krisa, og den er på langt nær over for dem. De ansatte ser mørkt på at permitteringsperioden og de forhøyede dagpengesatsene bare varer til 1. oktober, sier Marie Sneve Martinussen til FriFagbevegelse.

Rødt går til valg på å øke dagpengenivået permanent, spesielt for lavtlønte. Rødt krever at regjeringen forlenger permitteringsperioden og de forbedrede dagpengene snarest.

– Usikkerheten de ledige må leve med kan ikke henge til over valget. Alle arbeidsledige må få feriepenger, også etter krisa. Med Rødts politikk skal ingen miste dagpenger eller arbeidsavklaringspenger uten å ha tilbud om jobb, utdanning eller annen anstendig inntekt, legger Martinussen til.

SV-leder Audun Lysbakken mener det viktigste er at ordningene er forutsigbare både for folk og bedrifter.

– Derfor foreslo vi før sommeren å forlenge ordningene for alle bransjer, ikke bare enkelte, sier Audun Lysbakken til FriFagbevegelse.

– Nå øker smittetrykket flere steder i landet, samtidig som de fleste kriseordninger forsvinner fra 1. oktober. Situasjonen endrer seg raskt og permitteringsregelverket må ta høyde for dette. SV har en rekke ganger vært pådriver for å forlenge dagpengeordningen og øke satsen på dagpenger, den forlengelsen vi fikk på plass har vært avgjørende for arbeidsløse og permitterte, legger han til.

Senterpartiets arbeidspolitiske talsperson, Per Olaf Lundteigen, har følgende kommentar:

– Senterpartiet er opptatt av at vi må sikre trygghet for de arbeidsfolka og bransjene som er rammet av koronapandemien. Senterpartiet har tradisjon for å tilpasse permitteringsordningene til det som er sysselsettingssituasjonen. Dersom den er svært forskjellig mellom ulike bransjer, er vi selvsagt villige til å vurdere et tilpasset regelverk for de ulike bransjene, sier han til FriFagbevegelse.

Kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway (TRN), Haakon Dagestad, ber de 700 permitterte ha litt is i magen.

– Vi gjør alt vi kan for å slippe å si opp noen. Vi har som mål å være den virksomheten som klarer å komme oss gjennom denne krisen uten å si opp folk. Vi gjør alt vi kan politisk, juridisk, økonomisk for å klare det, sier Dagestad til FriFagbevegelse.

Sommeren ble ikke så bra som ventet

Av firmaets 1100 ansatte på Gardermoen er hele 700 permittert i dag.

– Det er dessverre altfor få som er på jobb. Vi skulle ønske flytrafikken kom tilbake raskere, slik at vi hadde kunder og kunne ha folk i jobb, sier han.

Taxfree-selskapet trodde også at sommeren skulle bli langt bedre enn den ble.

– Vi trodde det skulle bli dobbelt så bra. En kombinasjon av lange køer og veldig fint vær har gjort at færre har reist til utlandet. i tillegg har delta-varianten kommet sterkere enn vi så for oss før sommeren, sier Haakon Dagestad.