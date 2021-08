Sandra Borch: – Jeg tror alle politikere har godt av å by på seg selv

Hør fjerde episode av Dagsavisens nye podkast her!

– Jeg mener at det er veldig mange unge i dag som hadde trengt å ha en skikkelig sommerjobb og jobbe og se hvordan samfunnet fungerer.

Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet, Sandra Borch. Hun er gjest i episode fire av Dagsavisens nye politikkpodkast «Men hva mener du?».

– Jeg har en kompis som ligger i rullestol og er 17 kg, og nå har han en god jobb. Det vitner bare om at det ikke finnes begrensninger, så jeg skulle ønske at ungdom i dag tok litt mer tak.

– Men selvfølgelig, det er veldig mange unge i dag som både har sommerjobb og som jobber, men det kunne nok vært enda flere av dem, sier hun i episoden.

Politiker vs. underholdningsprofil

Sandra Borch stiller til gjenvalg for Senterpartiet i år, og er ifølge NRKs nyeste måling sikra en plass på Stortinget.

– Da du var leder for Senterungdommen, opplevde du at ungdomspartier ble lyttet til?

– Jeg opplevde at vi ble lyttet til. Mitt politiske gjennombrudd var jo som leder av Senterungdommen. Vi måtte sette budskap på spissen for å klare å få oppslag og for å klare å profilere vårt parti, svarer Borch.

Selv har hun vært med i TV 2-programmet «Skal vi danse», mens partilederen hennes, Trygve Slagsvold Vedum, har vært deltager i NRK-programmet «Maskorama». Det er litt av greia til Senterpartiet, forklarer Borch. Å vise at de er vanlige folk.

– Jeg tror alle politikere har godt av å by på seg selv, for man oppleves jo kanskje som kjedelig og seriøs. Dette er folkelige programmer som trekker mange seere, og som gjør at du kanskje får vist en litt annen side av deg selv.

I episoden svarer hun også på spørsmål som: Hva mener Senterpartiet når de sier at et samfunn blir best når det blir bygd nedenfra? Er rikspolitikken tilgjengelig for alle? Og er det ikke egentlig ganske sterke virkemidler som må til for å gi effekt på klima?

Dagsavisens nye podkast

Synes du politikk er vanskelig? I Dagsavisens podkast «Men hva mener du?» møter journalist Thale Engelsen partiledere og stortingsrepresentanter fra de store norske partiene for å gjøre stortingsvalget litt lettere å forstå seg på.

I neste episode gjester Jon Helgheim fra FrP.

Det kommer ny episode hver mandag og onsdag fram mot valget. Episodene slippes i samme rekkefølge som partienes oppslutning på gjennomsnittsmålingene fra juli fra nettstedet poll of polls.

