Kan ikke tro at presidenten forlot landet: – Jeg stolte på han

– Jeg er i sjokk og vantro. Jeg trodde ikke at ting ville skje som det gjorde, sier Hamidi til BBC.

Den afghanske presidenten Ashraf Ghani flyktet fra Afghanistan etter at Taliban-krigere tok seg inn i Kabul, og antas å være i Tadsjikistan.

– Det tristeste er at jeg ikke forventet dette. Jeg forventet ikke dette av presidenten jeg kjente og en president som jeg stolte fullt ut på, sier hun til BBC.

Senere ble det offentliggjort videoopptak av Taliban-krigere inne i presidentpalasset. En talsmann for opprørerne erklærte dagen etter at krigen i Afghanistan er over.

– Denne dagen er en stor dag for det afghanske folket og mujahedin. De har sett resultatene av sin innsats de siste 20 årene, sa talsmannen Mohammad Naeem til Al Jazeera.

Afghanistan’s Minister of Education Rangina Hamidi says she didn’t expect the president to leave the country as she “trusted him fully”https://t.co/hHMv4FptLI pic.twitter.com/JlS9Ics6JW — BBC News (World) (@BBCWorld) August 15, 2021

Kaos på flyplassen

Etter at Taliban tok seg inn i Kabul og presidenten flyktet er folk desperate etter å forlate landet. Mandag stormet tusenvis av afghanere flyplassen i Kabul. Minst fem mennesker ble drept i kaoset, skriver Reuters. Opptak fra flyplassen viser at flere prøver å klamre seg fast til et amerikansk fly i bevegelse.

Desperate scenes at Kabul airport as Afghans try to flee the Talibanhttps://t.co/hbwae2Js4Y pic.twitter.com/4cKw971ZWb — BBC News (World) (@BBCWorld) August 16, 2021

USA stanset alle evakueringsflyvninger fra Kabul midlertidig for å få vekk folkemengde fra flyplassen, sier en amerikansk forsvarsoffiser til Reuters.

Øyenvitner på stedet forteller om en svært kaotisk situasjonen på flyplassen i den afghanske hovedstaden. Det var også tidligere i dag stans i trafikken, men amerikanske militærkilder har senere opplyst til CNN at trafikken er i gang igjen.

Like før klokka 18 norsk tid opplyser imidlertid det amerikanske forsvarsdepartementet til AFP at all sivil og militær trafikk er stanset. Årsaken er at det er mengder av sivile på rullebanen.

Det er uvisst hvordan de syv personene døde, men en amerikansk tjenestemann sier til Reuters at det ble skutt i luften for å skremme folk som prøvde å tvinge seg inn på en av de amerikanske flyvningene som skulle ta amerikanske diplomater og ambassadepersonell ut av byen.

Storbritannia og USA får kritikk

Den eskalerende situasjonen har utløst kritikk av både Storbritannia og USA for håndteringen av tilbaketrekningen, som flere mener tillot Taliban å gjenvinne kontroll sjokkerende raskt, skriver Washington Post.

Den amerikanske presidenten Joe Biden, står midlertid ved valget sitt om å trekke ut troppene, ifølge nasjonal sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan.

Storbritannias forsvarsekretær Ben Wallace kaller Talibans overtakelse for en «fiasko av det internasjonale samfunnet». Han mener at vestens intervensjon bare ble gjort halvveis.

– Vi vet alle at Afghanistan ikke er ferdig. Det er et uferdig problem for verden, og verden må hjelpe, sier han til BBC TV.

Mohammad Naeem, en talsmann for Talibans politiske kontor, sier til Al Jazeera at gruppen ikke ønsker å leve isolert, og at den nye regjeringens form vil bli tydeliggjort snart. Han etterlyser også fredelige internasjonale forbindelser, skriver Reuters.

Kina sier at de er villig til å utvikle «vennskapelige forbindelser» med Taliban etter at den væpnede gruppen tok kontroll over Afghanistan.

Tyskland: Misforsto utviklingen

Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier at verden misforsto utviklingen i Afghanistan fullstendig, melder NTB.

Maas erkjenner at Nato feilvurderte hvor fort Taliban ville rykke fram, og ikke forsto at de afghanske styrkene var uvillige til å ta kampen og slåss.

– Vi har ingen unnskyldning. Alle, både den tyske regjeringen, etterretningstjenestene, det internasjonale samfunnet, har undervurdert situasjonen, sa Maas på en pressekonferanse i Berlin mandag.

Under en pressekonferanse omtalte statsminister Angela Merkel situasjonen i Afghanistan som «bitter, dramatisk og skremmende».

– Dette er en forferdelig utvikling for de millioner av afghanere som ønsker et mer liberalt samfunn, sa hun.

Den tyske statsministeren sier hun har vært i kontakt med Frankrikes president Emmanuel Macron, og at det er sannsynlig at det vil bli holdt et møte i EU om situasjonen.

Ber om respekt for menneskerettighetene

På oppfordring fra Norge og Estland møttes Sikkerhetsrådet mandag til hastemøte for å drøfte den dramatiske situasjonen i Afghanistan.

– Rådet er samstemt om tydelige budskap til Taliban om behov for umiddelbar slutt på volden og for å beskytte sivile og særlig kvinner og barn, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

– Sikkerhetsrådet understreker også viktigheten av å opprette lov og orden og adressere det maktvakuumet som oppsto etter at afghanske sikkerhetsstyrker kollapset og sentralregjeringen falt fra hverandre. Det er svært viktig at Sikkerhetsrådet nå står samlet om en uttalelse, sier hun.

I en pressemelding som ble sendt ut etter møtet, uttrykker rådet sterk bekymring for de mange rapportene som er kommet om brudd på menneskerettighetene rundt om i landet på grunn av konflikten.

Rådet understreker behovet for at menneskerettighetene respekteres, ikke minst rettighetene til kvinner og barn, og de viser til den sårbare posisjonen humanitære arbeidere, inkludert tolker, er i.

UD vil følge nøye med

Utenriksdepartementet opplyser at de vil følge med på hvordan Taliban oppfører seg før det blir tatt en avgjørelse om norske bistandsmidler til landet.

Sverige har mandag besluttet å redusere sine bistandsmidler til afghanske myndigheter, melder Dagens Nyheter. Svenske myndigheter opplyser at de vil kreve garantier for at midlene ikke havner i Talibans hender.

Norge gir i utgangspunktet kun bistandsmidler til organisasjoner.

På spørsmål fra NTB om hva som skjer med norske bistandsmidler til Afghanistan, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide at UD har fokus på situasjonen i landet og evakueringen av ansatte.

– Hvordan Taliban opptrer de neste timene og dagene vil være helt avgjørende for det internasjonale samfunns muligheter til å forholde seg til en ny afghansk regjering hvor Taliban deltar, sier utenriksministeren.

Nato holder hastemøte tirsdag for å drøfte den kaotiske situasjonen i Afghanistan etter at Taliban overtok kontrollen i Kabul. Generalsekretær Jens Stoltenberg holder en pressekonferanse umiddelbart etter møtet klokka 13.

Fakta om Taliban

Etablert av eksilafghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet, med støtte fra pakistansk etterretning.

Grep makten i Afghanistan i 1996.

Støttes hovedsakelig av den største etniske gruppen, pasjtunerne.

Styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001.

Ble i mange år ledet av mulla Omar, som døde i 2013. Dødsfallet ble først kjent to år senere.

Akhtar Mansour overtok som leder, men ble drept i et amerikansk bombeangrep i 2016.

Haibatullah Akhundzada er i dag Talibans øverste leder.

Mulla Omars sønn, mulla Mohammad Yaqoob, er øverste militære leder.

Sirajuddin Haqqani leder det såkalte Haqqani-nettverket, som har en sentral rolle i finansieringen av Taliban.

Mulla Abdul Ghani Baradar leder Talibans politiske kontor og har vært sentral i forhandlingene med USA og regjeringen i Kabul som har funnet sted i Doha.

Abdul Hakim Haqqani har ledet Talibans forhandlingsdelegasjon.

Sher Mohammad Abbas Stanikzai satt i regjeringen sist Taliban hadde makten i Kabul og har lenge fungert som gruppens «utenriksminister».

Kilde: Al Jazeera, NTB

