Sp styrer med SV i hele landet - men vil ikke snakke om SV i regjering

– Vi styrer jo sammen med SV og Ap her i Troms og Finnmark, og det samarbeidet fungerer veldig godt. Det er fordi vi har forhandlet fram en felles politisk plattform, sier Sps fylkesleder i Troms, Svein Oddvar Leiros, til Dagsavisen.

Troms og Finnmark er ett av de ni fylkene der Senterpartiet og SV sitter sammen ved makta. De to partiene styrer sammen i ni av elleve norske fylker, fra Finnmark i nord til Viken i sør, viser en oversikt fra Poll of polls. De to partiene styrer også sammen i 133 av 356 norske kommuner.

– Men nasjonalt har vi gått til valg på en Sp/Ap-basert regjering, understreker Leiros overfor Dagsavisen.

– Får vi flertall for det, er det jo det greit. Får vi det ikke, vil forhandlinger avgjøre hvilke partier vi eventuelt samarbeider med. Jeg registrerer at Ap vil ha med SV, og det må det i så fall forhandles om. Det aller viktigste for oss er å bli kvitt den gamle Høyre-regjeringen, og få mest mulig gjennomslag for vår politikk, sier Leiros, som syns det er vanskelig å svare et klart «ja» eller «nei» på om han foretrekker en mindretallsregjering med Ap foran en flertallsregjering med SV.

– Alt avhenger av valgresultatet, og styrkeforholdet mellom partiene, sier han, og legger til at mye har endret seg siden Ap, SV og Sp satt sammen i den rødgrønne regjeringen i perioden 2005–2013.

– Vi er i en helt annen situasjon da vi gikk til valg sammen i 2005. Vi er for det første et mye større parti.

Vedums drøm innen rekkevidde

Sp og SV styrer riktignok ikke bare de to sammen i de ni fylkene, men begge er med i en rekke ulike partikonstellasjoner.

Etter kommune- og fylkestingsvalget i 2019 er Agder og Oslo de eneste fylkene i landet der ikke SV og Sp samarbeider om makta. I Oslo var for øvrig Sp med på det rødgrønne laget da bystyret konstituerte seg i 2019, uten at de har en fast samarbeidsavtale med det rødgrønne byrådet.

I Troms styrer altså en lokal versjon av Ap-leder Jonas Gahr Støres drømmelag: Ap, Sp, og SV.

Opinions augustmåling for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), viser derimot at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums drømmeregjering kan være innen rekkevidde: Ap og Sp er bare fem mandater unna et flertall sammen.

Samtidig viser målingen at SV er det partiet som har størst framgang: Siden junimålingen styrker de seg med 2,7 prosentpoeng og lander på 8,8 prosent. Slik kommer SV til å fortsette å være elefanten i rommet når Sp skal debattere samarbeid etter valget.

Krysser fingre

Inntrykket man får etter en runde med noen av Sps lokale partitopper, er at de krysser fingre for at Ap og Sp får flertall, men om det ikke skulle skje, er de villige til å forhandle om SVs rolle om det skulle bli regjeringsskifte.

– Når det gjelder eventuelt samarbeid med SV mener jeg vi ikke bør utelukke noe nå, men ta en vurdering etter valget, sier fylkesleder for Oslo Senterparti, Bjørg Sandkjær, som ellers presiserer at hun står bak landsmøtevedtaket fra juni om at Sp går til valg på en Sp/Ap-basert regjering.

– Vi har valgt en strategi, og den er at vi går til valg på en Sp/Ap-basert regjering. Så får vi se etter valget, hva slags resultat vi får. Vi kan ikke utelukke noe nå, sier Hilde Kraggerud, som er fylkesleder i Østfold, som styres av det rødgrønne Viken.

Hun vil ikke si nå om hun foretrekker en mindretallsregjering uten SV foran en flertallsregjering med SV.

– Alt avhenger av valgresultatet og hvilket gjennomslag vi får for vår politikk, sier hun til Dagsavisen.

Fylkesleder i det rødgrønne Møre og Romsdal, Tove Henøen, svarer ikke på Dagsavisens spørsmål om hva hun syns om samarbeidet med SV i hjemfylket. Men hun skriver i en tekstmelding at et samarbeid med SV ikke er hennes ønskedrøm.

– Jeg ønsker en Sp/Ap-regjering. Så vil valget avgjøre om vi får til det.

– Alt avhenger av valgresultatet. — Hilde Kraggerud, fylkesleder i Østfold (Sp)

– Godt fornøyd

Det er flere enn Henøen som vegrer seg for å fortelle hva de syns om det lokale Sp/SV-samarbeidet i fylket sitt og hva de mener Sp bør gjøre om Ap og Sp ikke får flertall.

Fylkesordfører i det rødgrønne fylket Vestfold og Telemark, den tidligere statsråden Terje Riis-Johansen fra Stoltenberg 2-regjeringen, sender bare en kort kommentar i en tekstmelding om sitt syn på samarbeid med SV:

– Godt fornøyd med 2005-2013, og det vi får til i Vete sammen. Ikke noen kommentar utover det, skriver Riis-Johansen, som selv satt som landbruksminister og senere oljeminister i årene 2005–2011.

Riis-Johansens regjeringskollega den gangen, tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete, har på sin side i VG advart sin etterfølger Trygve Slagsvold Vedum om ikke å lukke døra for SV nå.

Lundteigen med klar advarsel

Enda klarere var nok stortingsrepresentant og partiveteran Per Olaf Lundteigen, som i et intervju med NRK gikk ut og advarte mot at det danner seg et inntrykk av at partiet har lukket døra for SV nå før valget.

Han mente også at om det ikke blir flertall for en Sp/Ap-basert regjering, må partiet diskutere hva som er klokest: Å danne en mindretallsregjering med Ap, eller en flertallsregjering med Ap og SV.

– Vi som er unge lytter selvfølgelig når Per Olaf Lundteigen sier noe. Han er jo en klok mann, sier Senterungdommens leder Torleik Svelle, som forteller at Lundteigen faktisk er æresmedlem i Senterungdommen.

Han presiserer også at en samlet delegasjon fra Senterungdommen på Sp-landsmøtet i juni stemte for strategien om en Ap/Sp-regjering som førstevalg.

– Det som er viktigst for oss i Senterungdommen er at vi får kasta den regjeringen og få vekk de som styrer nå. Vi er dritt lei av den hensynsløse sentraliseringen som de har stått for. Vi trenger en ny regjering, og den bør være Sp/Ap-basert. Det har vi vært tydelige på lenge, så er det opp til det norske folk hva de vil ha. Hvis de vil ha noe annet så må vi se på det etter valget.

