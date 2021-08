Nakstad om smitteøkning i Oslo: – Det vi er bekymret for er skolestart

10. august ble 120 nye smittetilfeller registrert i Oslo, mot 72 to uker tidligere – 30. juli, ifølge VGs koronaoversikt, hvor de fortløpende henter inn tall fra Folkehelseinstituttet.

I landet som helhet har man sett en liknende utvikling med 666 nye 10. august, mot 344 to uker før.

Kan bli aktuelt med flere tiltak

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, sier smitteutviklingen i Oslo er typisk for hva man har sett i befolkningsrike kommuner. Han tror ikke det blir behov nye sterke, generelle tiltak i kommunene, men forventer at utviklingen får enkelte konsekvenser.

– Det vi er bekymret for er skolestart og at vi kan få en ytterligere smittevekst de neste ukene som påvirker uvaksinerte personer. Det er timingen, før vi er ferdig med vaksinasjonsprogrammet, som er utfordrende nå, sier han.

– Tror du skolestart blir påvirket?

– Jeg tror ikke det. Nå har vi lagt opp til et omfattende opplegg med testing i stedet for smittekarantene. Det kan fort skje at noen skoler i Oslo må på gult eller rødt nivå, men man vil nok vurdere enkeltskoler hver for seg.

Hvis smitten fortsetter å øke kan det også være aktuelt med noen andre tiltak, etter Nakstad sin vurdering.

– De lokale tiltakene kan være råd om munnbind og avstand ved trengsel, men også mer direkte kontaktreduserende råd for enkeltgrupper med mye smitte, sier Nakstad.

Forventer mer smitte

Nakstad påpeker at smittenivået øker fort, og at det er sannsynlig med en betydelig økning før de aller fleste er vaksinert.

– Nå øker jo smitten nasjonalt rundt 40 prosent hver uke, og det er sannsynlig at vi får en stor smitteøkning også de kommende ukene, med mindre man får kontroll på smitteveiene i kommunene, sier han.

Samtidig understreker han at få blir innlagt på sykehus, siden de aller fleste har fått en vaksinedose.

– Er utviklingen som forventet?

– Den er som fryktet ved at vi nå ser en stigning. Vi hadde håpt vi skulle begrense utbruddene i kommunene i større grad, men ser vi har en økende smittetrend i mange store kommuner og lite tegn til at trenden flater ut.

Snart har imidlertid de aller fleste fått den andre vaksinedosen, og da vil situasjonen være mindre skummel.

– Det siste jeg hørte i går var at vi i siste halvdel av september vil være ferdig med alle i Norge, så det går ganske raskt nå. Det er tidsrommet fram til da som er mest sårbart. Mange tenker at nå er vi ferdig med pandemien, men klarer vi å holde ut litt til har vi mye å tjene på det, konstaterer Nakstad.

Frykter tiltak avvikles for tidlig

De to Oslo-bydelen hvor flest innbyggere har fått påvist smitte de siste 14 dagene, per 100.000 innbyggere, er Stovner og Frogner.

De siste 14 dagene ble det registrert 58 smittede, og 17 per 100.000 innbyggere i bydel Stovner. I bydel Frogner ble 102 registrert smittet, og per 100.000 innbyggere ville antallet vært 182.

Rashid Nawaz (Ap), leder for bydelsutvalget i Stovner, sier smitteøkningen blir tatt svært alvorlig i bydelen.

– Det betyr at vi må styrke tiltakene enda mer, og at vi fortsetter med tiltakene vi har hatt så langt, sier han.

Han frykter at de nasjonale avvikles for tidlig, og at det har bidratt til økt smittespredning.

– Kanskje det er dumt at myndighetene sier vi ikke trenger å bruke munnbind. Jeg tror det er et viktig forebyggende tiltak, sier han.

Deler ut munnbind

Selv om munnbindanbefalingen fra nasjonale myndigheter har blitt avviklet, deler Stovner bydel fremdeles ut munnbind.

– Vi har koronaverter som står blant annet ved inngangen til Stovner Senter, sier Nawaz.

De oppfordrer folk til å sprite seg og deler ut munnbind, og de siste månedene har det blitt delt ut 300.000 munnbind. Vi har også ungdommer som går omkring med gule vester og prater med folk, sier han.

Nawaz sier han er overrasket over smitteøkningen nå, fordi han opplever at folk i bydelen tar smitteverntiltakene alvorlig, og påpeker at smittenivået var lavt før sommeren. Når smittenivået likevel har økt, tror han det er flere forhold som har hatt betydning.

Stovner Rashid Nawaz. Stovner. (Mimsy Møller)

– Det er mange her som for eksempel kjører drosje eller buss, eller som jobber på kafé. Da er det lett at de blir smittet, påpeker han.

Ingen innskjerping i Oslo

I en e-post til Dagsavisen skriver helsebyråd i Oslo, Robert Steen, at det foreløpig ikke er aktuelt med nye koronatiltak i Oslo, men han understreker at det er viktig å etterleve smittevernreglene.

Koronatiltak i Oslo kommune Helsebyråd Robert Steen sier at Oslo kommune ikke planlegger noen nye koronatiltak, og påpeker at 85 prosent av befolkningen over 18 år har fått minst en vaksinedose. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Hold avstand, vask hendene, bruk munnbind når avstand ikke kan overholdes, og hold deg hjemme hvis du er syk, skriver han.

Han anbefaler også å ha få nærkontakter, for å lette arbeidet med smittesporing.

– Vi skulle selvsagt ønske at smittetallene holdt seg lave, men samtidig er nå over 85 prosent av innbyggerne over 18 år vaksinert med en eller to doser, noe som reduserer faren for alvorlig sykdom. Og vi har bare to innlagte på sykehus, skriver han videre.

Så mange er smittet i hver enkelt Oslo-bydel (kilde: Oslo kommune):

Nye smittede per 100.000, siste 14 dager Nye smittede totalt, siste 14 dager Stovner 174,1 58 Frogner 172,1 102 Søndre Nordstrand 158,4 62 Alna 152,6 76 Gamle Oslo 141,5 83 Grorud 140,8 39 St. Hanshaugen 136,1 55 Vestre Aker 131,9 67 Grünerløkka 123,4 77 Sagene 122 55 Bjerke 116,7 39 Østensjø 84,6 43 Nordstrand 83,9 44 Ullern 83,9 29 Nordre Aker 77,1 41