Regjeringen sier nei til mer AFP-penger fra staten: – Lite konstruktivt, sier Jørn Eggum

– Høyreregjeringen ønsker ikke å bidra for å få en bedre AFP-ordning. Dette er lite konstruktivt. En ny rødgrønn regjering ser derfor ut til å være en forutsetning for at vi skal komme videre i arbeidet med en ordning som omfatter flere, sier Jørn Eggum, Fellesforbundets leder, til FriFagbevegelse.

Ny modell koster mer

En reformert AFP-ordning, som LO og NHO ble enige om i mai, er beregnet å koste om lag 20 milliarder kroner mellom 2023 til 2080. Den vil gjelde for årskull født i 1961 og senere, mens de som er født før, blir værende i dagens ordning.

I dag får bare de som har jobbet i en AFP-bedrift sju av de siste ni årene før man fyller 62 år, utbetalt AFP. I det nye forslaget skal alle årene man jobber i en AFP-bedrift regnes med når AFP-en blir fastsatt.

Et uløst spørsmål er imidlertid hvordan ordningen skal finansieres. Det må skje i et kommende tariffoppgjør, men både LO og NHO mener det er avgjørende at myndighetene bidrar mer enn i dag. Statens bidrag er i dag på en tredel av utbetalingene til den enkelte AFP’er.

Fordi langt flere vil få AFP, vil kostnadene også øke. Dagens ordning omfatter cirka 22 prosent av alderspensjonistene i privat sektor, mens 66 prosent i framtida vil kunne være omfattet av den nye ordningen.

– Det er viktig for forutsigbarheten i AFP at alle tre partene slutter opp om sine forpliktelser i ordningen, påpeker lederen i Fellesforbundet.

Vanskelig med avslag

Statsministerens avvisning fikk LO-leder Peggy Hessen Følsvik til å reagere. Ifølge LO-lederen vil AFP neppe bli en del av kommende tariffoppgjør mellom LO og NHO uten et regjeringsskifte i høstens valg.

Følsvik vil tenke seg grundig om før LO vil løfte dette spørsmålet inn i et tariffoppgjør dersom høyreregjeringen beholder sin posisjon.

– Ap-leder Jonas Gahr Støre har vært tydelig på at også staten må banen for at en ny og mer rettferdig AFP skal være mulig å gjennomføre, sier Eggum, og legger til at Fellesforbundet ikke har tatt stilling til de ulike modellene for en eventuelt reformert AFP, men at forbundet vil gjennomføre en bred debatt om dette i løpet av høsten.

– Partene i arbeidslivet må bli enige om en ny modell for AFP, og staten må bidra mer om det skal gjennomføres en reformert ordning, sier han.

– AFP er et viktig velferdsgode for sliterne i arbeidslivet. De organiserer vi mange av, og derfor er AFP svært viktig for oss. I dag ser vi at for mange på tampen av arbeidslivet mister retten til AFP. Sånn kan vi ikke ha det, understreker Jørn Eggum.

Partene i arbeidslivet har utredet en ny modell for AFP som er mer rettferdig og forutsigbar, mener arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO. – Vi står langt unna en løsning fordi det mangler penger til ordningen, medgir Melsom. (Leif Martin Kirknes/FriFagbevegelse)

Dette mener NHO

Partene i arbeidslivet har utredet en ny modell for AFP som er mer rettferdig og forutsigbar, mener arbeidslivsdirektør Nina Melsom i NHO.

– Vi står langt unna en løsning fordi det mangler penger til ordningen, medgir Melsom overfor FriFagbevegelse.

Spørsmålet om ny AFP er et forhandlingstema, og NHO vil forholde seg til den regjeringen som til enhver tid sitter med makten, understreker hun.

– Hvordan man bruker statens midler vil uansett handle om en helhetlig prioritering. Det blir vanskeligere å få lansert en ny løsning hvis en av partene ikke er villig til å gå inn i forhandlinger, også når det kommer til spørsmål om økonomien, erkjenner Melsom.

Bidragene til en ny AFP-ordning kan ifølge arbeidslivsdirektøren i NHO komme fra arbeidstakerne, bedriftene og staten.

– Vi merker oss at enkelte partier også sier de vil bidra, men at det ikke nevnes noe konkret beløp, påpeker Melsom.

AFP i tariffoppgjøret

Melsom har hatt tro på at AFP kommer til å bli et viktig spørsmål i neste års tariffoppgjør. Nå mener imidlertid lederen i LO og Fellesforbundet at en ny rødgrønn regjering er avgjørende for å få til en reformert ordning.

LO pleier å avgjøre opplegget på tarifforhandlingene i februar. NHO kommer vil vedta sin forhandlingsposisjon først i mars 2022.

Melsom roser forslaget fra LO og NHO som nå ligger på bordet. Ikke bare er den nye ordningen mer forutsigbar og rettferdig. Langt flere vil også nyte godt av AFP-ordningen, ved siden av at den vil bygge opp under det organiserte arbeidslivet, mener arbeidslivsdirektøren.

