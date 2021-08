Nye tall: En av fem har ikke råd til å gå til tannlegen

17 prosent svarer at de ikke har gjennomført en tannbehandling de trenger eller bare har gjort deler av behandlingen fordi det ville blitt for dyrt. I den laveste inntektsgruppen svarer 27 prosent av de spurte at de har latt være å gå til tannlege selv om de hadde behov for det.

Den høyeste andelen med et udekket behov for tannlege finnes blant dem som har svekket helse og blant dem som sliter psykisk.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener undersøkelsen viser et stort behov for en tannhelsereform.

– Denne helserapporten er en knusende dom over den borgerlige regjeringens politikk. De har brukt åtte år på ikke å gjøre noe som helst. I 2018 vedtok Stortinget å styrke tannhelseordningen. Det har regjeringen ikke levert noe på. Regjeringen har attpåtil spart inn en kvart milliard kroner på å ikke prisregulere stønadene til tannhelse. Takstene er underregulert. Det går dermed i feil retning, sier Bjørnar Moxnes til FriFagbevegelse.

– Det store flertallet er enig med oss: I Norge skal du få god og likeverdig helsehjelp uavhengig av hva du har på kontoen. Men når det gjelder tennene, er det ikke slik. Det eneste riktige nå er at vi må begynne å behandle tennene som en del av kroppen. En tannhelsereform kan bli vår tids store reform for å sikre helsetjenester for alle i landet vårt, sier Rødt-lederen til FriFagbevegelse.

Hans parti går lengst av de rødgrønne partiene i så måte. Rødts forslag, som vil gi gratis tannhelse til alle, vil koste 12 milliarder kroner. Moxnes mener landet har pengene, hvis de rikeste blir skattlagt enda mer.

– Tennene er et gapende hull i velferdsstaten. Ap og Sp har det i kjeften, men gjør lite for kjeften til folk flest, mener Moxnes.

Han påpeker at SSB-rapporten, som ble sluppet mandag, viser at dårlig tannhelse er et klasseproblem og ikke et generasjonsproblem.

Tellef Inge Mørland, Aps tannhelsepolitiske talsperson, er ikke overrasket over undersøkelsen.

Han viser til at Arbeiderpartiet i sitt partiprogram er tydelige på at man vil gjennomføre en tannhelsereform, men poengterer at man i dag ikke har de 12 milliardene klare til å levere helseministeren.

– Min bekymring er at man risikerer å holde folk for narr ved å si at bare man stemmer på Rødt, så vil alt ordne seg. Nå har vi ventet tre år bare på en plan fra regjeringen for en styrking av tannhelsen, uten å få den. Vi fikk flertall for en slik plan rett før KrF gikk inn i regjering, sier Tellef Inge Mørland til FriFagbevegelse.

Han er klar på at man raskt må starte en gradvis utvidelse av stønadsordningene, der det langsiktige målet må være at tennene skal behandles på lik linje med resten av kroppen, hvis det blir en ny rødgrønn regjering.

– Vinner vi valget skal vi selvsagt forhandle om det først. Men det er liten tvil om at det er politisk vilje hos alle de tre rødgrønne partiene til å styrke satsingen på tannhelsen. Arbeiderpartiet vil i første runde sikre gratis tannhelse for alle opptil 21 år og halv pris til du er 25 år. Unge i etableringsfasen har dårlig råd til tannhelse, samtidig som det er viktig å forebygge for resten av livet. Vi vil også ha på plass en egen stønadsordning for dem som har dårlig råd. Enkelte sykdomsdiagnoser må også blant annet prioriteres, sier Tellef Inge Mørland.

Bjørnar Moxnes synes Arbeiderpartiets løsning er utilstrekkelig. Han mener gratis tannhelse for alle er en vinnersak for venstresiden hvis det er politisk vilje til å hente inn pengene som trengs.

Tellef Inge Mørland synes det på sin side er spesielt at Rødt velger å angripe partier med samme mål om en tannhelsereform.

Her burde man jo bygge broer i stedet for å brenne dem. Han mener nettopp SSBs undersøkelse viser at det er de med dårligst råd som opplever at det er uoverkommelig å gå til tannlege.

Høyres talsperson på området, Sveinung Stensland, mener det er et faktum at Norge er blant de beste i verden på tannhelse.

– Det vi må gjøre er å hjelpe de som virkelig har et behov for det. Å innlemme tannhelse i frikortordningen, som Rødt ønsker, er ingen god løsning. Det innebærer at en million nordmenn vil få gratis tannhelse helt uavhengig av inntekt, og om du er direktør eller hva som helst. Det er ikke løsningen for dem som faller utenfor, sier Sveinung Stensland til FriFagbevegelse.

Han påpeker at regjeringen har økt satsene for dem som har store tannproblemer.

– Noen henger igjen, men for oss er det viktig å hjelpe de som trenger det, før vi lager en generell ordning. De aller fleste har en god tannhelse og går til sjekk regelmessig. Det er ikke riktig at det skal betales av det offentlige, mener Sveinung Stensland.