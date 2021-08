Mathilde Tybring-Gjedde: – Vennene mine var på nach når jeg var på vei til jobb

Hør tredje episode av Dagsavisens nye podkast her! (Lenke kommer)

– Jeg turte å rekke opp hånden og si at jeg hadde lyst til å prøve å komme meg på stortingslisten i Oslo.

Det sier stortingsrepresentant for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde. Hun er gjest i episode tre av Dagsavisens nye politikkpodkast «Men hva mener du?».

Som 16-åring begynte hun å engasjere seg for politikk. Etter noen år med frivillig arbeid i Høyre fikk hun jobb som politisk rådgiver hos helseminister Bent Høie. Så, i 2017, kom hun inn på Stortinget. Da var hun 24 år gammel.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle komme inn, så det ble en ganske stor omveltning. Jeg hadde venner som fremdeles var på nachspiel når jeg var på vei til jobb på morgenen. Så kontrasten var stor, forteller Tybring-Gjedde i podkasten.

Veien til unge Høyre

Mange av hennes nærmeste venner er ikke enig med henne politisk, men det tok en stund før hun selv fant ut hvor på skalaen hun sto.

– Jeg hadde vært innom alle andre ungdomspartier, men endte opp i unge Høyre.

– Høyre har jo sittet i regjering i åtte år nå. Styrer man like sterkt på åttende år som det man gjorde første året?

– Det er et godt spørsmål. Det kommer litt an på, du kan falle i noen fallgruver. På den ene siden er det bra med erfaring, mens andre ganger kan man risikere at man bare lytter til dem som jobber i embetsverket og byråkratiet, også glemmer man å følge med på hva som skjer ute hos folket, som faktisk er dem man skal representere som politiker.

I podkastepisoden svarer hun også på spørsmål som: Hvordan har det vært å være stortingspolitiker for Høyre gjennom pandemien? I hvor stor grad har hun vært med på beslutningene som har blitt tatt? Og er det noen feiloppfatninger eller klisjeer om hva som er en standard høyrevelger?

Dagsavisens nye podkast

Synes du politikk er vanskelig? I Dagsavisens podkast «Men hva mener du?» møter journalist Thale Engelsen partiledere og stortingsrepresentanter fra de store norske partiene for å gjøre stortingsvalget litt lettere å forstå seg på.

Det kommer ny episode hver mandag og onsdag fram mot valget. Episodene slippes i samme rekkefølge som partienes oppslutning på gjennomsnittsmålingene fra juli fra nettstedet poll of polls.

