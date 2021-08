Slik vil Erna vinne valget

– Jeg ble faktisk inspirert av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum når jeg arbeidet med denne talen, sa statsminister Erna Solberg da hun mandag la fram Høyres sju valgløfter for en entusiastisk forsamling av Høyre-topper og Høyres stortingsgruppe.

Hun tok blant annet utgangspunkt i Ap-leder Jonas Gahr Støres 100-dagersplan som han la fram før sommeren, og hevdet at slike kjappe hasteplaner ikke har noe for seg.

– Det er ikke slik man styrer et land, sa Solberg, og la i stedet fram sin egen langtidsplan for Norge de neste fire årene. Men hun ville ikke kalle statsministerkandidat Jonas Gahr Støres noe kjappere 100-dagersplan «useriøs» av den grunn.

– Jeg sier ikke at det er useriøst, men jeg sier det er kortsiktig. Det er ikke det landet trenger, sier Solberg til Dagsavisen.

– Når man lager denne typen planer flyttes fokus mot å levere veldig mye på 100 dager. Det binder opp ressurser, og det er fort gjort at den planen til Jonas Gahr Støre spiser opp hele pengemengden han har disponibelt etter skatteøkningene. Da har han ikke penger til de store, langsiktige utfordringene, mener statsministeren.

Lover kortere ventetid

Det er i alt sju sentrale løfter statsminister Erna Solberg og Høyre mener vil kunne lokke velgerne til dem 13. september, på områdene skole, jobb, helse, klima, frihet, trygghet og inkludering. Her er noen av de mest konkrete løftene:

Innen 2030 er det mål for Høyre at ni av ti elever skal fullføre videregående skole. Innen 2025 lover de at de er halvveis til målet, med 5.000 flere elever.

Ventetiden i helsekøene skal reduseres med to uker i snitt. Minst 100.000 skal få fritt behandlingsvalg, de vil innføre flere pakkeforløp og lover maksimalt tre ukers ventetid for vurdering ved henvisning til barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Høyre lover doblet satsing mot overgrep på nett og at politiet skal styrkes. Den gylne regelen er at bemanningsveksten skal være dobbelt så stor lokalt som sentralt.

Høyre vil styrke Forsvaret med 1700 flere ansatte og soldater fram mot 2025.

Høyre vil også at tre av fire flyktninger skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.

– Masse pepp og energi

Solberg sier til Dagsavisen at hun har god tro på at de sju valgløftene vil lokke velgere nok til at det blir fire nye år som statsminister. Hun innrømmer at også de andre partiene også har sine «fireårsplaner», det vil si sitt langtidsprogram for de fire neste årene.

– Men Høyres sju løfter er på områder som er viktige i Norge framover. Dette handler om hva som er viktig for Norge framover, det handler ikke bare om bare å løpe til velgerne for å tilby ulike ting, presiserer statsministeren.

– Den politiske debatten vil vise om vi får folk med oss på det som er vår virkelighetsoppfatning: At det å skape flere jobber og inkludere flere i arbeidslivet faktisk er jobb nummer en, og ikke det å bryte opp fylkeskommuner, sa Solberg.

Hun avviser at det føles tungt å gå inn i nok en valgkamp, etter åtte år i regjering.

– Nei, vi har masse pepp og energi! Vi har dessuten mye vi kan vise at vi har gjort disse åtte årene. Det kan godt hende at folk kan være litt lei og at de mener noe annet, men jeg håper vi får en valgkamp med substans, om hvem som har den beste politikken.

