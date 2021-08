Hadia Tajik: – Jeg tror det er sunt å ikke være enig i alt partiet ditt mener

Hør andre episode av Dagsavisens nye podkast her!

– Hvis du går og venter på det perfekte partiet, så er det like dumt som å gå og vente på den ultimate, perfekte kjæresten, fordi da kommer du bare til å sitte singel og partiløs i sofaen, sier Hadia Tajik til Dagsavisen.

Hun er gjest i episode to av Dagsavisens nye podkast «Men hva mener du?». Sitatet har hun lært av sin tidligere partileder, Jens Stoltenberg.

Selv er ikke Tajik enig med Arbeiderpartiet i alt. Det er ting i deres partiprogram som hun tenker at de er nødt til å jobbe mer med.

– Jeg tror det er sunt å ikke være 100 prosent enig i alt som partiet ditt mener, hvis ikke vil du ikke være i stand til å finne nye skritt som partiet ditt kan ta, sier hun i podkasten.

Minst uenig med Arbeiderpartiet

Selv kom Tajik inn i politikken i forbindelse med at det var skolevalg da hun gikk på videregående skole. Det var paneldebatt og representanter fra de ulike partiene delte ut brosjyrer om det de sto for. Tajik var særlig engasjert i to ting: skole og utdanning, og antirasisme.

– Det er saker som handlet om livet mitt akkurat der og da.

Hun samlet inn brosjyrene til alle partiene, og eliminerte seg frem til det partiet hun var minst uenig med. Da falt valget på Arbeiderpartiet.

I podkastepisoden svarer hun også på spørsmål som: Hva er den største forskjellen på Arbeiderpartiet og Høyre? Kunne de styrt landet sammen? Og i hvor stor grad er det rom for uenighet mellom AUF og Arbeiderpartiet?

