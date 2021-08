Støre lover flere politifolk, men ikke flere lensmannskontorer

ORKANGER: Statsminister Erna Solberg kom torsdag forrige uke med tre nye løfter til politiet, under et besøk på Verdal lensmannskontor.

Erna Solberg varsler dobbelt så sterk bemanningsvekst i politidistriktene som i sentrale fellesenheter. Solberg vil også forsterke innsatsen for å ta overgripere på nett, og gi politiet et utstyrsløft.

– Feil retning

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener løftene fra statsministeren er en bekreftelse på at politireformen ikke har gått i riktig retning. En reform som er sterkt kritisert av både Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Antall tjenestesteder er kraftig redusert og har samtidig fått dårligere bemanning. Det skaper utrygghet og vitner om dårlig politisk styring, — Jona Gahr Støre, Ap-leder

– Antall tjenestesteder er kraftig redusert og har samtidig fått dårligere bemanning. Det skaper utrygghet og vitner om dårlig politisk styring, sier Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

– Det bare understreker det vi har sagt i to år allerede. Vi var med på reformen, men kunne ikke være med lenger når vi så hvilken vei det gikk, poengterer Støre.

– Mindre byråkrati

Aps statsministerkandidat vil ha et bedre organisert politi, økte ressurser og ta opp kampen mot ny kriminalitet. Mindre byråkrati og bemannede lensmannskontor.

– Jeg vil ha et synlig og nærværende politi, gjenopprette nedlagte studieplasser, og satse mer på etterforskning både av kriminalitet og ekstremisme på nett uten å kutte på forebygging og arbeidet i nærmiljøet, sier Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr Støre gjestet Orkland Arbeiderparti torsdag forrige uke. (Helge Rønning Birkelund)

Flere lensmannskontorer?

Høyre vil ikke opprette flere tjenestesteder for politiet. Senterpartiet lover i sitt partiprogram å opprette flere lensmannskontorer, men sier ikke hvor mange.

Arbeiderpartiet har ingen planer om å opprette flere lensmannskontorer.

I stedet for vil Ap styrke dagens tjenestesteder og i tillegg etablere nærtjenestesteder. Et nærtjenestested er sentre hvor folk kan få ordnet med pass, førerkort og andre sivile oppgaver som testamente, offentlig bekreftelse av dokument med mer. Partiet vil også vurdere muligheter for lokal rettshjelpsveiledning.

– Vi er heller ikke avvisende til å ta en ekstra runde på om noen steder burde hatt et tjenestested, sier partiets justispolitiske talsperson, Lene Vågslid, til FriFagbevegelse.

Hun mener underfinansiering er hovedproblemet for politiet i dag.

Nedlegginger

Som en følge av politireformen har mange av politiets tjenestesteder blitt lagt ned. 126 tjenestesteder ble lagt ned i 2017. Kommunesammenslåinger førte til at noen tjenestesteder også røk i 2019. Et fåtall nye er opprettet. I dag skal det dermed stå igjen i overkant av 210 tjenestesteder.

Jonas Gahr Støre mener en større del av ressursene må sikres til politidistriktene, gjennom økte frie driftsmidler og økt grunnbemanning.

I sitt alternative budsjett for 2019 foreslo Arbeiderpartiet en økning på 430 millioner kroner mer enn regjeringen til politiet, i 2020 474 millioner kroner mer, og i statsbudsjettet for 2021 ville Ap øke driftsbudsjettet til politiet med ytterligere 221 millioner kroner.

----

Arbeiderpartiets forslag

I sitt partiprogram for neste fireårsperiode har Arbeiderpartiet gått inn for en rekke forslag:

Etablere et nasjonalt organ som koordinerer og utvikler praksis for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme og samtidig øke statusen på etterforskningsfeltet.

Partiet vil blant annet gjennomføre et eget påtaleløfte for en mer effektiv straffesakskjede, og legge til rette for økt bruk av sivile med faglig relevant bakgrunn i etterforskningen for å redusere køen ofre for kriminalitet står i.

Barnehusene skal styrkes, muligens med flere barnehus-satellitter.

Sikre rask uttransportering av personer uten oppholdsgrunnlag i Norge.

Styrke arbeidet mot menneskehandel og organisert kriminalitet, og sørge for at ofre for menneskehandel får god oppfølging.

Organisert kriminalitet og gjengkriminalitet skal styrkes gjennom en dedikert innsats i politidistriktene.

Kunnskapen om hatkriminalitet må bedres gjennom blant annet å registrere omfanget av hatkriminalitet mer nøyaktig enn i dag.

----