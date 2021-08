Emma (26) droppet den strikte lovboka for å jakte drømmen: – Et kræsjkurs i det meste

Det er mars 2020, og Emma Christina Thorsen fra Drammen har akkurat åpnet dørene til sin første butikk – midt i byen. Hun gleder seg til fortsettelsen, og har allerede planlagt flere pop up-butikker rundt om i landet. Kanskje hun til og med kan ansette noen?

Men de store planene gikk «rett i dass», som hun selv uttrykker det.

For lite visste hun at en av de største samfunnsomveltningene landet har sett siden krigen var på trappene.

– Det har vært krevende. Jeg hadde lite erfaring fra bransjen fra før av, så det ble et kræsjkurs i det meste, men jeg er heldigvis ikke redd for en utfordring, forteller butikksjefen mens hun sitter med beina i kryss i en av loungestolene i butikken.

Det var likevel ikke bare pandemien som ble en omveltning for drammenseren. Planen var å drive med internasjonal rett, og tre år tidligere gikk hun ut av juss-studiet i England.

– Jeg har alltid hatt en sterk rettferdighetssans, og var opptatt av å kunne hjelpe. Da jeg tok rettslære på videregående ble jeg helt oppslukt av det. Jeg kunne lese og lese.

Emma Christina Thorsen i Meadow Home forteller at bilder av legendariske kjendiser er populære å ha på veggene. (Emma Huisman Moskvil)

Fra jurist til interiør

Men da hun begynte på studiene i internasjonal rett, ble det for mye.

– Det er et krevende studie, og jeg ble helt mettet. Da jeg kjente så sterkt på det allerede da jeg var student, tenkte jeg at det var et dårlig utgangspunkt for å ville jobbe med dette resten av livet. Da kom ideen om å heller burde prøve noe kreativt.

– Nå kjenner jeg heldigvis at jeg har havnet på riktig hylle i livet.

Men å gå fra en trygg karriere som jurist til å satse for seg selv, krevde likevel mange runder før hun satt på flyet hjem.

– Jeg tenkte mye på at det var utrygt, men samtidig tror jeg at jeg hadde angret veldig om jeg ikke hadde prøvd. Jeg har troen på at ting skjer av en grunn, og at jeg bare må gjøre mitt beste. Går det ikke, så var det ikke ment til å gå.

Med store utstillinger av møbler drar Emma Christina Thorsen god nytte av lokalet over to etasjer. (Emma Huisman Moskvil)

Fikk uventet støtte

Hun flyttet heller hjem, og takket ja til å jobbe deltid i en interiørbutikk i Oslo, mens hun jobbet med eiendom.

Der fikk hun en kollega som endret alt. Ole Christian Sandberg ville åpne en interiørbutikk og nettbutikk, og ville ha med Thorsen på laget. Siden hun selv er fra Drammen, mente Sandberg det passe bra å legge den første butikken nettopp her.

– Jeg er veldig takknemlig for partnerskapet, for jeg har alltid hatt en drøm om å kunne drive med dette. Livet ble jo annerledes enn jeg hadde sett for meg, men sånn er livet.

Sammen eier de interiørbutikken i Engene 15, som så passende har fått navnet «Meadow Home». «Meadow» betyr eng på engelsk.

Mens Sandberg bor i New York, er det Thorsen som tar seg av den daglige driften og innkjøpene.

Lokalet på hjørnet av Engene i Bragernes sentrum fungerte tidligere som brakke for arbeiderne på Bragernes kvartal. (Emma Huisman Moskvil)

I godt lag

Med Meadow Home i hjørnelokalet, ligger fire av Drammens interiørbutikker på rekke og rad. In Sense, Studio Henni og Art of life er bare et steinkast unna.

– Det er en fordel at vi ligger så nær hverandre, for det trekker flere kunder til området. Dessuten har butikkene så forskjellig stil, at vi hver tilfører noe eget.

Thorsen beskriver stilen i butikken som klassisk, tidløs og minimalistisk

– Vi pleier å si at vi ligger på medium prisnivå, men at kundene her har mulighet til å skreddersy produktene ved å velge farger, stoff og mål.

Det blir noen puter å «fluffe» når man driver interiørbutikk. (Emma Huisman Moskvil)

Spennende prosjekt

Thorsen påpeker også at den stadige boligutviklingen, bidrar til at det er «liv laga» å drive interiørbutikk i Drammen. Selv er hun involvert i utformingen av de 27 leilighetene til kommende Nøsted brygge, som har salgsstart til første byggetrinn i september.

– Nå er det slutt på at man kjøper nye leiligheter som er kopier av hverandre. Som interiørkonsulent har jeg utformet tre stiler for bad, vegger og kjøkken kjøperne kan velge mellom, uten å betale tillegg til salgsprisen. Det er også en god anledning for meg til å vise frem varer fra butikken i visningslokalene.

Nå som landet begynner å komme seg på beina igjen, og flere folk er ute i gatene, ser Thorsen også at salget begynner å ta seg opp i Engene 15.

– Tross alt ser det ut som vi har klart oss bra!