Ap: – Vi har bare én plan for regjering

Aps partisekretær Kjersti Stenseng er helt krystallklar i sitt svar til Lan Marie Bergs utspill i Dagsavisen onsdag, der Berg ber Aps ledelse om å droppe regjeringsplanene med Senterpartiet, og heller snakke med MDG, SV og Rødt.

– Vi har ingen planer om regjeringssamarbeid med MDG, skriver Stenseng i en tekstmelding til Dagsavisen.

[ Lan Marie Berg: – Dropp Sp, snakk heller med oss ]

Oslomodellen

Aps svar kommer heller ikke så overraskende. Partiets ledelse har i lang tid presisert at de primært går til valg på en regjering med Ap, Sp og SV.

Det ville vært oppsiktsvekkende om de plutselig droppet Sp nå, fem uker før valget, og gikk for det man kan kalle «Oslomodellen», der Ap, MDG og SV har styrt sammen i seks år. Men Lan Marie Berg sa til Dagsavisen at hun mente et slikt alternativ er fullt mulig, i alle fall i teorien.

Hun viste til en julimåling i Dagens Næringsliv, der SV, MDG og Rødt sammen henter inn flere mandater enn Sp.

– Samarbeider godt

Berg mente også at skal man sikre at en ny regjering fører en offensiv, framtidsrettet klimapolitikk, må man droppe Sp. Sps miljøpolitikk er for dårlig, mener MDG. Til dette svarer Stenseng:

– Ei arbeiderpartileda regjering vil styre på en offensiv klima- og miljøpolitikk som skaper jobber og kutter utslipp i hele landet.

Men om forholdet til MDG, legger til partisekretær Kjersti Stenseng forsonende til:

– Vi samarbeider godt med dem i en del kommuner, men vi har bare én plan for regjering og det er en rødgrønn flertallsregjering med Ap, Sp og SV.

[ Erna Solberg mener det er små forskjeller i Norge ]