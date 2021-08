Valgforsker frykter for tungt språk i politikken kan virke fremmedgjørende

Hør første episode av Dagsavisens nye podkast her!

– Jeg har stor forståelse for at det er litt vanskelig å forstå seg på.

Det sier valgforsker og professor i politikk ved Universitet i Oslo, Rune Karlsen, om at valgdeltagelsen i Norge er lavest blant unge. Han er gjest i første episode av Dagsavisens nye podkast «Men hva mener du?».

– Er måten man snakker og skriver om politikk på litt for kjedelig?

– Jeg pleier å vise studentene mine partilederdebatter fra 70-tallet, da kan man snakke om kjedelig politikk, da, ler han.

– Men det kan nok kanskje fremstå sånn for mange.

22. juli mobiliserte unge velgere

Karlsen mener vi er vant til at ting skjer så raskt i dagens mediesamfunn, slik at hvis ikke politikken henger med på det, kan det hende det blir enda kjedeligere for unge. Samtidig kan det ikke gå for langt og forenkle for mye.

– Da vil det kunne fremstå som litt teit, sier han.

Hvis man ikke vet hva høyre- og venstresiden i politikken er, eller hva et borgerlig parti er, og slike begreper brukes som en selvfølgelighet i dekningen av politikk, er Karlsen redd det kan virke fremmedgjørende.

– Det kan gjøre at man rett og slett slutter å lese om det, sier han.

Selv om valgdeltagelsen i Norge er lavest blant unge, så er det likevel flere unge som stemmer i dag enn det var for mange år siden. Det tror Karlsen at det er flere grunner til.

– 22. juli mobiliserte unge i stor grad og tydeliggjorde for mange unge at politikk er kjempeviktig. Jeg vil også anta at jo viktigere klimapolitikken blir i valgkampen, jo flere unge vil bli mobiliserte til å stemme, sier han.

I podkastepisoden svarer Karlsen også på spørsmål som: Hva er egentlig et statsråd? Hva betyr sosialisme, liberalisme, konservatisme og borgerlig? Og er man nødt til å holde det man lover i valgkampen? Sånn lovlig sett?

Hør episoden øverst i saken.

Dagsavisens nye podkast

Synes du politikk er vanskelig? I Dagsavisens podkast «Men hva mener du?» møter journalist Thale Engelsen partiledere og stortingsrepresentanter fra de store norske partiene for å gjøre stortingsvalget litt lettere å forstå seg på.

Det kommer ny episode hver mandag og onsdag frem mot valget. Episodene slippes i samme rekkefølge som partienes oppslutning på gjennomsnittsmålingene fra juli fra nettstedet poll of polls.

Hør podkasten på Spotify her.

Hør podkasten på Apple Podkast her.