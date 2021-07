Fra den eneste glemte til nøkkelmann

Stavanger — Gjetordene om den slepne unggutten, med fortid i SIF, gikk tidlig. Bayern München var blant klubbene som speidet og den offensive midtbanespilleren satt på benken for A-laget til Viking alt som 16-åring.

Likevel skulle det gå fire år, en håndfull kilo med muskler og et par utlån før han virkelig tok steget. For det er han i ferd med å gjøre nå. Så langt i 2021 har han spilt 12 av 13 kamper, han har scoret tre ganger, har én målgivende pasning – og har den siste tiden vært fast. Han er i ferd med å feie seg inn i en småpen rekke av lokale spillere som har slått gjennom de siste årene. Samtidig hadde mange begynt å tvile. Også han selv.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg underveis har tvilt veldig på om det skulle skje som Viking-spiller. Det er tungt når du ikke engang får være med i tropper samtidig som du føler at du har prestert, sier han ærlig til RA.

Mye mer husvarm

Reisen er på ingen måte over. Ambisjonene er større enn det han har vist så langt.

Lagkameratene forteller om en ung herre som stadig tar mer for seg. Bare i løpet av de siste par månedene har han blitt mer høylytt på banen.

– Jeg merker jo at jeg er blitt mer husvarm. Sånn er det når du spiller mer og føler du er blant dem som leverer. Nå må jeg vise at jeg er her for å bli.

Skrur man tiden tilbake til cupfinalen i 2019 kan ikke omstendighetene sammenlignes. Det var vanskelig for ham – selv om klubben var i ekstase. Unggutten feiret tappert med lagkameratene – selv om det var en tittel han overhodet ikke tok del i på banen. Han ble avspist med et fattig innhopp i serien det året – i tillegg til et mislykket låneopphold i Tromsdalen. Det var ikke slik det skulle være.

– Det var ganske sykt med 2019. At jeg ikke engang fikk noen minutter mot Hinna! Alle utenom meg var på banen.

Harald Nilsen Tangen (helt til venstre) måtte juble i dress og ikke drakt i 2019. Det endrer han gjerne i 2021. (Fredrik Hagen/NTB)

Samtidig benekter han at han var langt nede mentalt. Selv om muligheten ikke kom hadde han hele tiden troen på egne ferdigheter. Han ville slå gjennom. Spørsmålet var om det ville skje i klubben fra hjembyen eller andre steder.

– Jeg har hatt stor tro på meg selv lenge og vist at jeg skulle ta steget. Så langt i år er jeg greit fornøyd personlig med å ha klart det, men jeg er ikke fornøyd med det lagmessige. Vi varierer altfor mye.

Jeg bestemte meg for at trenerne ikke skulle få noe valg denne gangen når laget skulle tas ut. — Harald Nilsen Tangen

Personlig har også Nilsen Tangen, som liker seg aller best i rollen som tier, mer å by på.

– Troen på at jeg fortsatt har ganske mye mer å hente på målpoeng er stor. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

– Burde du fått sjansen på alvor tidligere?

– Sjansen og sjansen. Du må få flere muligheter enn et kort innhopp for å kunne kalle det. Er laget for eksempel inne i en svak periode vil det gå ut iver deg. Som ung spiller handler det om å få tillit over tid. Når det er sagt hadde jeg veldig godt av det utlånet til Åsane i fjor, sier Nilsen Tangen – og fortsetter:

– Når sjansen endelig kom i år bestemte jeg meg for at trenerne ikke skulle få noe valg mer i forhold til å ta meg med.

Sjenert, men reflektert

Selv om han er i ferd med å slå igjennom er ikke hverdagen hans veldig forandret. Han blir ikke stanset på gaten.

– Det er relativt rolig ennå. Så er jeg ganske sjenert som person og ikke den første som gauler «her er jeg!». Samtidig er det veldig kjekt å få oppmerksomhet når du lever for noe.’

Allerede fra helt ung alder har Nilsen Tangen blitt snakket om som et meget godt prospekt for et salg til utlandet fra Viking. Han har spilt enormt mange U-landskamper og hatt et prima utstillingsvindu i så måte.

Kontrakten med Viking løper nå ut 2022, men agent Jim Solbakken behøver neppe lete etter en klubb ute allerede denne sommeren. Det er langt viktigere at Viking begynner å vinne kamper mer regelmessig.

– Hva er det som er galt? Hvorfor kommer alle de defensive tabbene?

– Det er ikke lett å svare på hva som skal til, men jeg tror det handler om det kollektive og ikke enkeltspillere. Det dummeste vi kan gjøre er å peke på noen. Vi må stå samlet. Alle vet hva folk her er kapable til. Vi har hatt mye marginer mot og det kan snu når som helst. Det er nå vi ikke skal miste troen.

– Du snakker om det kollektive – er ikke det mye vanskeligere å forsvare seg når dere oftere har mer ballbesittelse offensivt og presser høyere uten den?

– Jo. Du merker at bakrommet blir større. Samtidig er dette en offensiv tankegang jeg liker. Alle store lag i Europa gjør det. De går ofte mann mot mann. Så er ikke vi vante med det ennå. Det må vi bli. Det handler om relasjoner. Mye skal stemme, men slik er fotballen internasjonalt i dag. Jeg har stor tro på denne måten å spille på med gjenvinning og høyt press.

Om Nilsen Tangen skal få sin 2019-revansj, og en ny NM-finale, må Viking forbi Djerv 1919 fra 3. divisjon søndag i 2. runde. Han håper det ikke blir like spennende som mot et meget godt Staal-lag.

– Jeg tror det blir viktig å drepe den kampen så tidlig som mulig. Djerv 1919 er selvsagt et lag vi skal slå og jeg er ganske sikker på at vi går videre. Samtidig lever hver kamp sitt eget liv.

