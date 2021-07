Filip Ingebrigtsen ut av det dypeste mørke i grevens tid

Både han og trenerpappaen Gjert forteller om en helsvart periode fra starten av januar. De forteller om en periode i det dypeste mørket. OL var langt unna i tankene. En stund tvilte de i det hele tatt på om det var noen vits i å fortsette satsingen. I verste fall tenkte de at karrieren kunne være over.

Først fire dager før 7.34,00, ny personlig rekord og 5.-plass under Bislett Games 1. juli, hadde han sin første ordentlige treningsøkt der han følte at alt fungerte.

Teamet vet fortsatt ikke hvorfor det plutselig løsnet. Tester har ikke vist at det er noe som feiler Filip.

– Det er tilfeldigheter som gjør at han havner i mørket, og tilfeldigheter som gjør at han er ute av det igjen. Dette gir selvtillit og gjør oss glad. Der han var for en måned siden var ikke forenlig med toppidrett, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB etter Bislett Games.

På plass

Denne uken er Filip Ingebrigtsen på plass i Japan. De dro fra Norge sist lørdag. 3. august går første kvalifiseringsrunde på 1500-meteren der også broren Jakob stiller som en av de største favorittene.

Filip Ingebrigtsen er ikke helt der oppe i forkant. Det var ikke gitt at det ble noe OL i det hele tatt. Etter Bislett Games fortalte han om en stor lettelse. I generalprøven til OL endte han opp med 10.-plass på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Monaco.

– Jeg har hatt problemer med å gjennomføre treningsøkter i det hele tatt. Når du tar på deg joggeskoene og får det slengt i trynet to ganger daglig i uke etter uke, er det tungt. Du mister fort troen på at du kan få til noe i det hele tatt. Du mister selvtilliten, og du mister troen på hele prosjektet. Det er deilig å heve seg igjen.

Filip forteller at han lenge trodde at han ikke hadde noe i OL å gjøre i det hele tatt.

– Kroppen startet å fungere i grevens tid.

Ubeskrivelig

Pappa Gjert forteller at OL var helt i det blå inntil starten av juni.

– Etter en evig kamp mørket er det greit å se at han er ute av tunnelen og at det er et lysglimt. Jeg håper at det lyset skal være på en stund, sa Gjert Ingebrigtsen til NTB etter Bislett Games.

Gradvis startet det å lysne for Filip Ingebrigtsen. Han merket at det ikke var helt umulig med Tokyo-tur. En stund var han langt unna å være konkurransedyktig. OL-planen var lagt på is.

– I slutten av mai dro jeg og min to år yngre bror Martin til Sveits alene. Da kjente jeg at jeg tålte å trene og at jeg tålte økter og vanlig mengdetrening. Jeg var ikke så god på trening, men jeg ble kjappere restituert, og slik hadde det ikke vært på lenge. Da kom formen veldig fort, sa Filip Ingebrigtsen.