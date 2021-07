Valget i Japan nærmer seg – Slik kan treg koronahåndtering og OL påvirke landets politiske kurs

OL i Tokyo har pågått siden fredag 23. juli, samtidig som Japan står i en alvorlig koronasituasjon. Til høsten skal også japanerne til stemmeurnene i valget på ny nasjonalforsamling. Det liberaldemokratiske partiet (LDP) har lenge vært landets største parti, men nå kan flere forhold bety en ny politisk retning.

– OL handler om sport, men også om politikk. Hvordan lekene gjennomføres med tanke på de vanskelige omstendighetene kommer til å være viktig for Det liberaldemokratiske partiet. Nå er det mye rot med vaksineringen, og det ser ikke ut til at de har særlig mye støtte blant folket. Samtidig er det vanskelig å spå dette valget, fordi opposisjonen også står ganske svakt. Men de ligger an til å få mer støtte enn før, så det blir et veldig interessant valg i oktober, sier Japan-ekspert Wrenn Yennie Lindgren ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til Dagsavisen.

Henger etter med vaksineringen

I de siste to valgene, i 2014 og 2017, har over 30 prosent av stemmene gått til LDP. Shinzo Abe ledet landet fra 2012 til august i fjor, da han måtte gi seg av helsemessige årsaker. Hans nære kollega fra samme parti, Yoshihide Suga, tok over makten.

Sommer-OL i Tokyo skulle bli tidligere statsminister Abes solskinnshistorie. Japan skulle vise seg fra sin beste side, med spektakulære idrettsanlegg, gjestfrihet og gode prestasjoner.

Ett år etter at de opprinnelig skulle holdes, er lekene i gang i et kriserammet Japan. Det siste døgnet har 2.848 mennesker i Tokyo blitt smittet av koronaviruset, ifølge byens myndigheter. Så høyt har tallet aldri vært før. Dette er åttende dag på rad med et smittetall på over 1.000, og 153 tilfeller er blant folk tilknyttet OL.

Det har vært flere demonstrasjoner både før og under OL i Tokyo. (PHILIP FONG/AFP)

Japan henger også etter med vaksineringen: I underkant av 25 prosent av befolkningen er fullvaksinerte.

– Mange japanere har vært nødt til å vente lenge på å bli vaksinert, selv leger og tannleger. Situasjonen er blitt vanskelig, da Japan prøvde å kjøre et litt annerledes opplegg i håndteringen av covid-19. I starten av pandemien klarte de å holde ut ganske lenge før viruset virkelig kom til landet, og det tok lang tid før vaksineringsplanen kom, sier Lindgren.

Når smitten nå stiger i landets hovedstad, er likevel ikke nedstengingen like omfattende som den har vært i Norge og andre land. Japanere kan gå i butikker, spise ute og møtes uten særlige restriksjoner.

– På et tidspunkt trodde de nok at de ville klare seg gjennom pandemien uten å gripe veldig mye inn i hverdagslivet til folk. Også nå lever folk der ganske vanlig, selv om smittetallene stiger, forteller Lindgren.

Misnøye og glede samtidig

Da det i 2013 ble bestemt at OL i 2020 skulle holdes i Tokyo, jublet store deler av nasjonen. En av dem som var mest begeistret, var daværende statsminister Abe.

– Han ville gjøre dette til en skikkelig suksesshistorie. Japan ville jo egentlig holde sommer-OL i 2016, men tapte for Rio. Så de har jobbet med dette i mange år, og ville vise at de kan gjennomføre, sier Lindgren.

Forberedelsene til OL har vært utfordrende og svært polariserende innad i landet. Undersøkelser på forhånd viste at flertallet ville avlyse hele arrangementet, og under åpningsseremonien fredag forrige uke brøt det ut protester i gatene.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har på mange måter trengt japanske myndigheter opp i et hjørne, mener Lindgren. Dersom Japan ville avlyse lekene, ville de sitte igjen med store økonomiske kostnader.

– Myndighetene i Japan kommer ikke med noen uttalelser om dette, så det er vanskelig å tolke situasjonen. Det ville vært et sårt økonomisk tap å avlyse, men samtidig taper de også mye på å arrangere. Mange argumenterer med at IOC er den store vinneren. Samtidig opplever Japan at store og viktige selskaper som Fujitsu, Panasonic og Toyota ikke stilte opp i åpningsseremonien og er usikre på hvordan de skal støtte lekene, på grunn av misnøyen i befolkningen.

Men jo nærmere åpningsseremonien kom, jo mer endret holdningene til OL seg i Japan. Den første dagen hadde rundt 70 millioner benket seg foran skjermen i vertsnasjonen, noe som var mange flere enn forventet, ifølge The Guardian. Så begynte lekene å rulle. Japan har til nå tatt åtte gullmedaljer, og de negative holdningene så ut til å dempe seg noe.

Blant annet gikk Naohisa Takato til topps i nasjonalsporten judo, og Yuto Horigome tok historiens første OL-gull på skateboard. Men protester har likevel blitt holdt, også under lekene.

– Nå vil det komme en litt annen periode enn før det hele startet. Folk i Japan kommer til å følge med på TV-skjermen. De har gode utøvere i flere ulike sporter, og det er veldig japansk at man kjører på for å gjennomføre på best mulig vis. Samtidig tror jeg det helhetlige inntrykket vil bli tydelig først etter at lekene er ferdig og når de ser utfallet av pandemien senere i høst, sier Lindgren.

Førstedame i USA, Jill Biden, sammen med statsminister i Japan, Yoshihide Suga. Til høyre står hans kone, Mariko. (KYODO NEWS/AP)

Vil ikke miste ansikt

I 2008 ble sommer-OL arrangert i Kinas hovedstad, Beijing. Samme by skal også arrangere vinter-OL neste år, mens Sør-Korea og Pyeongchang var vertskap for vinter-OL i 2018. Det mangler ikke på konkurrerende nasjoner som har bestått den store testen de siste årene.

– Det er helt klart viktig for Japan å fullføre av denne grunn. Dersom Kina lykkes med å arrangere et feilfritt OL neste år, kan mye av æren til Japan være tapt. Det er ganske mye stormaktsspill og politikk involvert her. Japan vil også oppleve å lykkes med dette på hjemmebane, og vise at de kan, sier Lindgren.

Flere viktige gjester avsto også fra å komme til Tokyo foran den store anledningen. Førstedame i USA, Jill Biden, kom istedenfor sin mann, i tillegg til at Sør-Koreas president, Moon Jae-in, ble hjemme.

– OL er en mulighet til at toppledere fra ulike nasjoner møtes. Japan har lenge hatt et problematisk forhold til Sør-Korea, og statsminister Suga hadde håpet på et møte med president Moon Jae-in under OL. Et slikt møte var faktisk planlagt, men ble avlyst på grunn av diplomatiske uenigheter, sier Lindberg.

I tillegg til OL, skal også Paralympics gå av stabelen i Tokyo i august. De store idrettsarrangementene er i så måte ikke over før 5. september, litt over en måned før valget må holdes. Flere reisende og besøkende over en så lang periode gir økt usikkerhet rundt koronasituasjonen i landet.

