Martine og resten av sandhåndball-laget fikk bot for å spille i shorts: - Vi vil bare ha et valg

Hvem: Håndballspiller Martine Welfler (29)

Hvorfor: Er en del av det norske sandhåndball-laget, LK Beach, som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. De ønsker ikke lenger å spille i kampantrekket de har i dag, som på mange måter ligner en bikini. Laget ble nummer fire i EM i Bulgaria, og spilte bronsefinalen i shorts istedenfor truse. Dette fikk de bot for.

Hvorfor kom dette antrekket på banen i det hele tatt?

– Det er et veldig godt spørsmål som vi egentlig ikke vet svaret på. Men jeg regner vel med at det er for show. Jeg er ikke sikker, men jeg har spilt for landslaget siden 2013. Noen år før det hadde de faktisk shorts. Det er jo ikke så mye sandhåndball i Norge ellers, men under NM er det lov til å bruke shorts.

Hvordan startet opprøret blant spillerne?

– Vi har snakket om det tidligere også, men i år ble det veldig stort. Vi ønsker bare at det skal være helt valgfritt for hvert enkelt lag hva de vil spille i. Det norske håndballforbundet har tatt opp saken med det europeiske håndballforbundet. Vi fikk shorts da vi reiste nedover, og syntes det var litt kult å spille med de i bronsefinalen som vi kom til. Før mesterskapet måtte alle lagene presentere draktene sine, og allerede da fikk vi beskjed om at vi ville få bot dersom vi byttet til shorts. Vi snakket med trenerne våre og ble enig om å gjøre det, selv om vi visste at vi ville få bot.

Hva synes du om støtten dere har fått?

– Det er jo helt sykt bra at så mange støtter oss, vi har fått mange meldinger fra folk på våre private Instagram-kontoer, Facebook og andre steder. Noen tilbød seg jo også å betale boten, men av praktiske årsaker sa forbundet at de kunne gjøre det. Vi har hatt presidenten i forbundet i ryggen hele veien, og de har gjort en kjempebra jobb. Vi ønsker endring og likestilling i sporten. Gutta får jo spille i helt andre drakter.

Hvordan er stemningen i laget nå?

– Det har vært mest positiv stemning i garderoben og blant spillerne på laget. Vi har jo fått veldig mye oppmerksomhet, som vi ikke er så vant med. Så det er veldig kult.

Har andre nasjoner fulgt etter?

– Vi har også fått tilbakemeldinger fra andre lag og andre som bryr seg om sporten. Saken vår er også blitt delt ganske mange steder. Vi kjenner jo spillere på mange av de andre lagene, og spillere fra Spania, Australia, Brasil og Sverige har vist stor støtte, for å nevne noen. Det er bred enighet innad i sporten om at vi kjemper for en god sak. Vi vil jo heller ikke at det skal bli ulovlig å spille i bikini. De som vil, får helt lov til å gjøre det. Vi vil bare ha et valg.

Hva er grunnen til at dere ikke får bytte antrekk?

– Jeg husker ikke helt hva den konkrete grunnen var, men jeg tror rett og slett at det sto det var fordi vi hadde på oss for mye klær. Det sier jo ganske mye om saken, det er jo helt på trynet.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Det må bli likestilling i idretten generelt.

Hva gjør deg lykkelig?

– At jeg er frisk og rask, og at jeg har venner, familie og kjæreste rundt meg som er glad i meg.

Hvem var din barndomshelt?

– Pappa har alltid vært helten min. Det er egentlig bare fordi han er verdens snilleste pappa.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan bli litt hissig, spesielt når jeg spiller håndball. Da kan det bli litt for mye engasjement, og det trenger ikke alltid å være like positivt på banen.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da spiser jeg masse god mat, og tar meg en fest.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det måtte blitt presidenten i det europeiske håndballforbundet, Michael Wiederer. Jeg har en høne å plukke med han, og mange gode spørsmål som jeg gjerne skulle stilt han.