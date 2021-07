Kun 22 prosent av befolkningen i Japan er fullvaksinert når Tokyo-OL starter: – Et politisk spill

Tallene taler for seg selv. 22 prosent av den japanske befolkningen på over 125 millioner er fullvaksinert mot koronaviruset. I midten av mai kom resultatet av en spørreundersøkelse i regi av den japanske storavisen, Asahi Shimbun, som viste at 83 prosent av japanere ikke ville ha et OL i Tokyo denne sommeren.

Når det gjelder antall dødsfall, er ikke statistikken like skremmende. Selv om Japan er det ellevte største landet i verden etter folketall, har hele 36 land flere døde som følge av viruset. Tallet i Japan er på 15.097 døde, men lekene skaper likevel bekymring på grunn av den lave andelen vaksinerte.

– Jeg synes man skal ta det på alvor når en stor andel av den japanske befolkningen er skeptiske til å gjennomføre mesterskapet. Det gir et spesielt ansvar for oss, og vi må opptre som ansvarlige gjester. Det betyr at vi må følge de retningslinjene som til enhver tid gjelder. Det er selvfølgelig synd at den japanske befolkningen ikke får ta del i idrettsfesten på hjemmebane fra tribunen. Man skulle gjerne sett at situasjonen var annerledes, og hatt en normal verden uten pandemi. Men slik er det altså ikke, sier kommunikasjonssjef i Norges idrettsforbund, Finn Aagaard.

Norge deltar i lekene med totalt 94 idrettsutøvere. Karsten Warholm, Amalie Iuel og brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen er blant de største medaljehåpene. Aagaard og idrettsforbundet stiller seg bak Den internasjonale olympiske komité (IOC) sin avgjørelse om å la arrangementet gå som planlagt.

[ Disse nordmennene skal i aksjon på OLs åpningsdag fredag – se hele programmet her ]

– I løpet av det siste året har en rekke internasjonale idrettsarrangementer blitt gjennomført. Mye har skjedd, og vi har lært mye om hvordan idrettsarrangement kan gjennomføres under en pandemi, med utøvere som lever i en boble og hvor de er underlagt svært strenge smittevernregler. I tillegg har vaksinasjonen kommet godt i gang, og alle våre utøvere har fått tilbud om vaksine før avreise til Tokyo. Jeg opplever også solid oppslutning om vaksinasjonen fra våre utøvere, sier han.

Tokyo-OL skulle egentlig avholdes i fjor, men ble som så mye annet utsatt på grunn av pandemien.

– Vi kan skru klokka tilbake i tid til mars i fjor. På det tidspunktet var vi skeptiske til å sende utøvere til Japan, da det var en svært uoversiktlig situasjon, ikke bare der, men også i resten av verden. Vi hadde en alvorlig pandemi med mange syke, flere sykehusinnleggelser og dessverre mange dødsfall. IOC, arrangør og de japanske myndighetene valgte selv å utsette lekene, og på det tidspunktet var dette en klok avgjørelse, sier Aagaard.

Et politisk spill

Andreas Selliaas, som driver bloggen Idrettspolitikk.no, er mer kritisk til det som skjer i Japan. Han sier at dette først og fremst handler om politikk, og at flere forhold spiller inn.

– Det er mange grunner til at dette blir arrangert. Hovedgrunnen er at det er blitt brukt enormt med penger for å få dette mesterskapet i stand, noe som er en drivkraft i seg selv. Som et rikt land kunne nok Japan avlyst det, avskrevet pengene og tatt til takke med etterbruk av anleggene som er satt i stand, men det er snakk om en sum på mellom 300 og 400 milliarder norske kroner som er brukt på dette, sier Selliaas.

[ «Dette er ikke olympiske leker, men en økonomisk, olympisk bergingsaksjon for å redde seg selv» ]

Tilbake i 2012, da landet søkte om å bli vertsnasjon for lekene, var omtrent 66 prosent av det japanske folk positive til å ha et OL på hjemmebane. Året etter ble det bekreftet. Til mange japaneres store glede skulle OL holdes i Tokyo. Byen arrangerte også lekene i 1940 og 1964.

Siden festen i 2012 har flere problem meldt seg. Store tilbakeslag når det gjelder kostnader, anklager om at OL-logoen var en kopi av logoen til et teater i Belgia og langsom koronavaksinering er blant disse. Men japanske myndigheter la penger, tid og arbeid inn i forberedelsene, noe Selliaas også mener er en årsak til at OL i Tokyo går av stabelen denne sommeren.

– Stolthet er en annen viktig faktor. Japan har sagt at de skal gjennomføre dette lenge, og det vil på mange måter ikke se særlig bra ut for dem dersom de velger å avlyse, spesielt fordi det er Kina som skal arrangere de neste vinterlekene neste år. Da mister de ansikt, sier han.

Han beskriver også et politisk spill, der alt handler om hvem som blunker først. Hvis IOC skulle bestemme seg for å sette en stopper for arrangementet, ville kostnadene havne på dem. Hvis Japan skulle sette ned foten, ville de lide et stort økonomisk tap. Når lekene nå starter, er det blant annet fordi IOC har mange økonomiske insentiver til å la det gå. For dem veier disse tyngre enn den problematiske helsesituasjonen i Japan.

– I forkant av OL har det handlet om hvem av IOC og Japan som trekker seg først. Den som trekker seg først, står igjen med den største regninga. Med så store pengesummer i spill, blir det ekstremt dyrt å avlyse, forteller Selliaas.

Tokyo 2020 Olympics - The Tokyo 2020 Olympics Opening Ceremony Store protester oppsto utenfor arenaen i Tokyo da åpningsseremonien skulle holdes. REUTERS/Issei Kato (ISSEI KATO/Reuters)

TV-inntekter står sentralt

Mandag 19. juli bestemte bilprodusenten Toyota, som er en av Japans mest kjente merkevarer, å trekke tilbake alle sine OL-relaterte TV-reklamer. Toyota er en av IOCs 15 største sponsorer. Årsaken skal være den lave populariteten i landet rundt årets OL.

Omfattende TV-rettigheter står for hele 75 prosent av inntektene til IOC. Journalist i Associated Press (AP), Stephen Wade, skriver på Twitter at avgjørelsen til Toyota understreker hvor polarisert og betent diskusjonen rundt OL har blitt i Japan.

– Alt vil foregå på TV, og tilskuere er ikke tillat å dra på de ulike arenaene i Japan. Det vil heller ikke komme noen tilreisende fans fra andre land, understreker Selliaas.

Mandag kom også nyheten om at to idrettsutøvere, begge fotballspillere fra det Sør-Afrikanske laget, testet positivt for koronavirus. Ifølge Stephen Wade er de japanske myndighetene trengt opp i et hjørne av IOC.

[ Tror ikke på OL-avlysning: – Da ror jeg hjem fra Japan ]

Trygt for utøverne

Finn Aagaard i idrettsforbundet forsikrer om at de norske utøverne blir godt ivaretatt i Tokyo. På tross av forholdene i Japan mener han det er imponerende at OL likevel kan foregå under en pandemi.

– Vårt fokus nå handler utelukkende om å gjennomføre et trygt og forsvarlig mesterskap som utøverne har trent for hele livet. At dette er mulig å få til på en tillitsvekkende måte, synes jeg man skal applaudere. Nå heier vi på våre norske utøvere og håper på en solid medaljefangst under mesterskapet, sier han.