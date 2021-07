Se bildene fra minnemarkeringen ved Oslo domkirke

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam var selv på Utøya for ti år siden. – Jeg vet at alle, særlig etterlatte og pårørende, vil at 22. juli skal handle om å minnes de vi mistet, og at kampen skal være resten av året. Men det er kun 22. juli vi får lov til å snakke om 22. juli. Det er da vi har fått utdelt det såkalte Utøya-kortet. Derfor er jeg nødt til å snakke om at vi både må minnes de vi mistet, men også kampen som skal tas resten av året, sier hun til Dagsavisen. (AMANDA IVERSEN ORLICH)