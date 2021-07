«Jurrasic Pompeii»: Tusenvis av jurafossiler funnet i Storbritannia

– Det er den største samlingen når det gjelder kvaliteten på bevaringen. Jeg føler meg veldig beæret over å være heldig nok til å være i live til rett tid da dette funnet ble gjort, sier Tim Ewin, seniorkurator for ved Naturhistorisk Museum i London, til BBC.

Amatørfossiljegere har funnet rekordmange fossiler fra juratiden i Cotswolds i Storbritannia, området som beskrives som «Jurrasic Pompeii», melder avisa The Guardian. Saken har også blitt omtalt i BBC.

I stedet for å bake brød eller dra på online-quiz under lockdown gikk Dr. Sally og Neville Hollingworth på fossiljakt. Da snublet de over et steinbrudd i Costworlds. Der fant de et av største fossile funnene i Storbritannia på flere tiår.

Paret er ivrige amatør-paleontologer. De tilbringer helgene med å undersøke Cotswold-åsene og omegn, på jakt etter interessante bergarter.

Vil gi nøkkelinformasjon

Deres 167 millioner gamle oppdagelse er blitt beskrevet av Londons naturhistoriske museum som det største funnet av jura-pigghuder – en gruppe dyr som inkluderer sjøstjerner, slangestjerner og fjærstjerner.

Så langt har mer enn tusen vitenskapelige eksemplarer blitt gravd opp fra stedet – inkludert en enestående samling sjeldne fjærstjerner, sjøliljer og sjøstjerner. De har også funnet tre nye arter: en type fjærstjerne, en slangestjerne og en sjøagurk.

Eksperter sier at oppdagelsen vil gi nøkkelinformasjon som vil bidra til å forklare evolusjonshistorien til disse sjødyrene, ifølge The Guardian.

– De ser ganske kjedelige ut, og så begynner du å se alle detaljene, og bevaringen er bare fantastisk, det er uvirkelig, er det ikke. Disse små gutta var her da dinosaurene var på vei, sier Sally til The Guardian.

Godt bevart og av global betydning

Da de skjønte viktigheten av funnene, kontaktet paret Tim Ewin, seniorkurator for ved Natural History Museum, på slutten av fjoråret. Ewin sa at han umiddelbart forsto fra bildene at «vi hadde noe ganske spesielt». Men på grunn av koronarestriksjonene gikk det måneder før han kunne undersøke nærmere.

Etter en ukes utvinning av eksemplarer fra stedet – som ikke er større enn to tennisbaner og som ville ha vært under vann for 167 millioner år siden – bekreftet han at funnet er av global betydning.

Det at fossilene er så godt bevart kan forklares med at det har skjedd en ulykke som forårsaket et leirskred.

– Vi har dette lykkelige lille økosystemet, og så, boom! – skjer det noe katastrofalt. Kanskje det var et jordskjelv som forårsaket leirskredet, og alt ble dekket av leire. Dette er grunnen til at bevaringen er så fantastisk, fordi åtseletere ikke kunne komme til alle dyrene for å plukke dem fra hverandre, sier Zoe Hughes, kurator ved National History Museum til BBC.

Etter tre dager med utgravning på stedet har teamet samlet 100 plater med leire, som forberedes for fremtidig undersøkelse og som museet håper å kunne vise offentlig.

