Slik markeres 22. juli

Torsdag 22. juli er det ti år siden terrorangrepene på Utøya og regjeringskvartalet. 77 mennesker ble drept.

Over hele landet vil det være minnemarkeringer. Kirkeklokkene vil kime i takt over hele landet klokken 12.00. Under ser du en oversikt over lokale markeringer på Nord-Jæren.

Stavanger

I Stavanger er det markering og kransenedleggelse ved minnesmerket på Lundsneset på Hundvåg klokken 10.30. Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) holder tale. Andre som holder taler er Malin Høgsand Leirvåg, som er leder i AUF Stavanger – og Oda Oline Omdal, ordfører i ungdommens kommunestyre i Stavanger.

Det blir kransenedleggelse og nedleggelse av 77 røde roser.

Klokken 12.00 er det gudstjeneste i St. Petri kirke:

Kirkeklokkene over hele landet ringer kl. 12.00

Taler ved biskop Anne Lise Ådnøy og fungerende domprost Aslaug Austbø

Ordfører i Sandnes Stanley Wirak leser tekst

Ordfører i Stavanger Kari Nessa Nordtun leser tekst

Rebekka Hennum i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene leser tekst

Musikalske innslag

I St. Petri kirke vil det være en minneutstilling som viser eksempler på folks følelser og reaksjoner etter angrepene. Utstillingen er satt sammen av Stavanger byarkiv.

Rogaland og Stavanger Ap arrangerer et åpnet møte på Radisson Blu Atlantic Hotel i Stavanger, mellom klokken 13 og 15. Her vil representanter fra Stavanger AP, Stavanger AUF, Rogaland AP og LO være til stede.

Sandnes

Sandnes kommune holder en enkel minnemarkeringen på scenen på Ruten klokken 09.00. Arrangementet er åpent for publikum, men smittevernreglene må følges.

Program:

Minneord ved ordfører Stanley Wirak. Nedleggelse av blomster ved plakett.

Hilsen fra Sandnes og Gjesdal AUF

Hilsen fra Den norske kirke Sandnes v/prost Ludvig Bjerkreim

Trompetsolo ved Katrine Torkelsen Helland, elev ved Vågen videregående skole og spiller i Austrått skolekorps, 2 vers av Til Ungdommen

Alle deltakere registrere seg i forkant. Det gjør du mellom klokken 08.30 og 08.55 ved den røde scenen på Ruten.

Det vil være anledning for publikum å legge ned blomster ved scenen utover hele dagen.

I Sola blir det minnegudstjeneste i Sola kirke klokken 09.00.

I Randaberg blir det minnemarkering i Grødem kirke mellom klokken 12.00. Her blir det taler ved ordfører Jarle Bø og prest Svein Nybø. Etter arrangementet er det åpen kafé fram til klokken 14.00.

