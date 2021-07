Fire historier fra 22.juli og tiden etter

Klokken 15.26 22. juli 2011 eksploderte en bilbombe i regjeringskvartalet i Oslo, og åtte mennesker mistet livet.

To timer senere begynner skytinga på Utøya, der AUF har sin sommerleir.

560 deltakere var på sommerleiren på Utøya. 69 av dem, de fleste unge mennesker, blir drept i massakren.

Astrid Hoem gjemte deg under en steinhylle under angrepet. Der tenkte hun at hun skulle dø som 16-åring.

– Jeg var så redd. Jeg husker at jeg og hun ene jeg gjemte med med bytta på å være redd og prøve å roe hverandre ned.

Ti år har gått siden den forferdelige dagen, men minnene lever videre. De som overlevde terrorangrepene fortsetter å leve med sårene etter det som skjedde. Både fysisk og mentalt.

– Jeg var 21 år. Det å skulle gå i så mange begravelser, snakke med foreldre og kondolere. Du blir voksen over natta, sier Munir Jaber.

For Kamzy Gunaratman, varaordfører i Oslo, handler politikken om det løfte vi ga hverandre «aldri mer 22.juli»

– For de aller fleste er det slik at hvis du var på Utøya 22.juli så er du en overlevende og et offer. Men vi er jo først og fremst også politikere, som gjør oss til ledere.

Eskil, Kamzy, Munir og Astrid er fire av dem som overlevde det som blir beskrevet som det verste angrepet som har rammet Norge siden andre verdenskrig.

