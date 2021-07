Britneys vergemål: Hvorfor er det så vanskelig å komme seg ut av?

Britney Spears har vært under vergemål siden 2008 på grunn av hennes psykiske tilstand og rusmisbruk. Vergemålet ga faren, Jamie Spears, kontroll over boet hennes, samt andre aspekter av hennes personlige liv.

Men nå prøver sangeren å få en annen verge, og har bedt om at faren blir siktet for misbruk av vergemålet. Ifølge Britney skal faren ha kontrollert alt fra hvem hun datet til fargen på kjøkkenskapet hennes, samt nektet henne å få flere barn.

[ Britney Spears nekter å synge så lenge faren er verge ]

– Jeg er her for å kvitte meg med faren min og anklage ham for misbruk av vergemålet, sa Britney Spears ved en domstol i California 14. juli 2021.

Hun fortalte at han ødela livet hennes, og i tidligere vitnesbyrd hevdet hun at et team ledet av faren kontrollerte timeplanen hennes, forhindret henne i å få et nytt barn og mobbet henne.

I november 2020 nektet en dommer å fjerne Jamie Spears, men utnevnte finansfirmaet Bessemer Trust som medverge av hennes eiendom i stedet. En måned senere forlenget dommeren Spears vergemål til september 2021.

Britney Spears har holdt en rekke konserter i Las Vegas mens hun har vært under vergemål. (Christopher Polk/Afp)

Spears tilfelle er uvanlig: Vergemål pålegges vanligvis ikke noen som ikke har alvorlige kognitiv svikt, og Spears har turnert verden rundt, gitt ut fire album og tjent 131 millioner dollar, alt mens det anses som juridisk uegnet til å styre sin økonomi eller sin egen kropp, skriver The Conversation.

Hva er et vergemål?

Et vergemål gis av en domstol for personer som ikke er i stand til å ta sine egne avgjørelser, som de med demens eller andre psykiske lidelser. Vergemålet gir en tredjepart kontroll over noen andre.

Ordningen har eksistert i århundrer og den skal hjelpe mennesker – ofte eldre personer med demens eller andre nevrokognitive lidelser – som anses å være ute av stand til å ta vare på seg selv eller sin økonomi.

[ Filmanmeldelse «Framing Britney Spears»: En amerikansk tragedie ]

Verger er underlagt domstolstilsyn og er vanligvis pålagt å sende årlige rapporter til retten. Lovgivningen i California – som er lik reglene i de fleste stater – krever at domstolen overvåker hvert vergemål for å beskytte mot misbruk og sikre at vergen opptrer til det beste for formålet.

Britneys vergemål er todelt – den ene er for hennes eiendom og økonomiske forhold, den andre er for henne som person. I henhold til denne juridiske avtalen har Britney Spears ikke kontrollert sin egen økonomi siden 2008.

People Britney Spears Britney Spears anklager faren for misbruk av vergemålet. Anklagene går blant annet ut på at han kontrollerer alt fra hvem hun dater til om hun kan kjøpe seg en kaffe. (AP/AP)

Faren hennes Jamie Spears var opprinnelig ansvarlig for begge delene av vergemålet, men gikk av som datterens personlige verge i 2019 på grunn av helsemessige årsaker. Jodi Montgomery, en sosialarbeider, erstattet ham midlertidig, men Britney Spears har bedt om at dette gjøres permanent. Faren har angivelig mottatt minst fem millioner dollar for vergemålet.

[ Demonstrerte for Britney: – Innboksen på Instagram er tjåka full ]

Selv om standarden i mange stater er å innføre færrest mulig restriksjoner slik at personen beholder flest mulig rettigheter, kan en verges makt være stor. Personen som er underlagt en kan miste retten til å gifte seg, avgi testamente, stemme eller samtykke til medisinsk behandling.

Å innføre et vergemål skal ikke være lett. California krever “klare og overbevisende bevis” for at det er nødvendig. Loven sier også at individet har rett til å bli representert. Vergemålet som ble pålagt Spears, ble imidlertid gjort raskt.

Misbruk av vergemål

At vergen har mye makt gjør at vergemål er utsatt for flere former for misbruk, alt fra å innføre unødvendige begrensninger på den enkelte til økonomisk dårlig forvaltning, ifølge The Conversation. Ingenting kan gjøres hvis ingen får vite om misbruket.

En rapport fra den amerikanske regjeringen fra 2010 identifiserte hundrevis av beskyldninger om fysisk misbruk, forsømmelse og økonomisk misbruk. De fleste av dem var knyttet til økonomisk utnyttelse, og det betydde ofte at offerets familie ble rammet, og mistet ikke bare forventede arv, men også kontakt med personen som var underlagt vergemålet.

[ Demi Lovato, Britney Spears, Maria Mena og Agnete Saba: Alle betaler de prisen for popen ]

Det er ingen som vet omfanget av problemet. Det er fordi vergemål er underlagt statlig lov, og hver stat håndterer pålegg av dem samt datainnsamling, på forskjellige måter. En senatsrapport fra 2018 fant at de fleste stater ikke klarer å rapportere nøyaktige data om vergemål.

National Center for State Courts estimerte i 2016 at 1,3 millioner voksne i USA er underlagt en slags vergemål – som representerer omtrent 50 milliarder dollar i eiendeler – men en tidligere rapport antydet at antall saker kan være mer enn det dobbelte.

Det er praktisk talt ingen data om hvor ofte verger misbruker makten sin, eller når et vergemål er blitt pålagt på feil måte.

Hvordan komme seg ut av vergemålet?

For å få tilbake rettighetene sine, må Britney bevise for retten at hun har “kapasitet” til å håndtere sitt eget liv, helse og økonomiske valg, ifølge Elle. Dette vil omfatte å inngi en begjæring gjennom hennes rettsoppnevnte advokat, Sam Ingham, for å avslutte vergemålet. I denne begjæringen vil hun legge fram bakgrunnsinformasjon og bevis for hva som har endret seg i livet hennes siden ordningen ble nådd, og hvorfor det ikke lenger er behov for det.

Spears har uttrykt et ønske om å avslutte vergemålet uten en mental helseevaluering. Det virker ekstremt usannsynlig at Britney vil være i stand til å komme seg ut av vergemålet uten en slik evaluering.

[ Medier protesterer mot fotoforbud på Britney-konsert ]

– Retten kan ikke bare avgjøre at hun har det bra og ikke trenger det. Og hun kan ikke bare påstå at hun har det bra og ikke trenger det. Det må være en slags prosess der hun formelt blir evaluert og det blir tatt en beslutning eller gitt anbefalinger, sier Elyn Saks, jussprofessor ved USC Gould School of Law til Elle.

– Men den eneste måten å bekjempe det på er å be retten om å utnevne en uavhengig person for å evaluere henne. Eller hun kan beholde en privat person for å evaluere henne, men det høres ut som om hun ikke klarer det fordi hun ikke har kontroll over pengene sine, sier Jan Costello, jussprofessor og spesialist i mental helserett ved Loyola Law School i Los Angeles, til Elle.

[ – Folk legger mer merke til musikken de lytter til etter koronapandemien – spesielt tekstene ]

Ideelt sett, sier Costello, vil Britney be domstolen om å utnevne en eller flere fagpersoner innen mental helse til å gjøre en evaluering av henne, spesielt med hensyn til hennes kompetanse eller “kapasitet”. Derfra er det sannsynlig at de enten vil finne henne kompetent eller bestemme at hun på en prøvebasis kan få tilbake en beslutningskraft.

– Ellers er det en slags Catch-22-situasjon. Hvis menneskene som var rundt henne og ble ansatt av vergene tar alle avgjørelsene for henne, kan hun ikke bevise at hun nå er i stand til å ta disse beslutningene for seg selv.

#FreeBritney kan føre til endringer

Dette kan imidlertid begynne å endres, takket være økende publisitet rundt problemet. Nå har kongressmedlemmer som er ideologisk motarbeidet som Texas Senator Ted Cruz og Massachusetts Senator Elizabeth Warren sluttet seg til #FreeBritney-saken og presser på for vergemålsreformer og mer informasjon om de juridiske ordningene.

Protest in support of pop star Britney Spears on the day of a conservatorship case hearing in Los Angeles Folk protesterte i støtte for Britney Spears på høringen om vergemålet i Los Angeles 14.juli. (Mario Anzuoni/Reuters)

[ – Det er et vanskelig ord, plikt, om hva man burde og ikke burde ]

Mens stater har gjort noen forbedringer, som å oppfordre til mer autonomi for verger og mindre restriktive alternativer til vergemål, sier talsmenn for reformer som Syracuse jussprofessor Nina Kohn at det er behov for mer for å beskytte rettighetene til enkeltpersoner og forhindre misbruk, inkludert sterkere tilsyn.