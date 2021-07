Lørdagens TV-sport, time for time

07.00: Motorsport, V8 Supercars. Townsville supersprint, 17. race fra Queensland, Australia. (Vsport 1)

08.00: Motorsport, Rally Estland (grus, VM-runde 7 av 12) fra Tartu. Nordmennene Mads Østberg og Andreas Mikkelsen kjører i WRC2-klassen. Østberg fikk trøbbel med punktering og tidsstraff i går og da benyttet Mikkelsen sjansen til å ta over ledelsen i klassen. Oliver Solberg måtte bryte etter å ha fått en radiatorlekkasje på sin bil. (Eurosport N)

09.18: Motorsport, VM roadracing. 12-timersløp fra Estoril, Portugal. (Eurosport N)

10.05: Motorsport, formel 2. Første race i Storbritannias GP på Silverstone. (Vsport 1)

11.00: Golf, The British Open (11,5 mill. dollar) for menn. Tredje spilledag fra Royal St. George’s i Sandwich, Kent. Den 149. utgaven av den tradisjonsrike turneringen, som også er årets fjerde majorturnering. Viktor Hovland fikk det aldri til å flyte skikkelig på andre runde i går, der han endte ett slag over par. Dermed falt han mange plasser ned til midt i feltet av de som får spille videre i helgen. Men klarer nordmannen å gjøre lørdagen til en “moving day” er ikke avstanden opp til en plass blant de ti beste avskrekkende. (Vsport Golf)

13.00: Sykling, etapperittet Tour de France, 20. etappe (30,8 km): Individuell tempo Libourne – Saint-Émilion. Det 22-årige fenomenet Tadej Pogacar fra Slovenia har i praksis avgjort kampen om sammenlagtseieren. På gårsdagens etappe var det landsmannen Matej Mohoric som stjal showet. Han tok sjansen og rykket fra en utbrytergruppe med ni andre med 26 km igjen til mål. Dit kom han i ensom majestet, for andre gang i årets Tour. (TV 2, Eurosport 1)

13.00: Motorsport, formel 1. Andre trening før søndagens Storbritannias Grand Prix på Silverstone. Første race i W-serien kl. 14.20. (Vsport 1)

14.55: Fotball, 1. divisjon menn OBOS-ligaen, 12. runde: Studiosending med direkte innslag fra kampene Sandnes Ulf – HamKam, Sogndal – Grorud, Start – Raufoss, Stjørdals-Blink – KFUM Oslo, Ull/Kisa – Strømmen, Aalesund – Jerv, Åsane – Ranheim. Enkeltkampene sendes på nettkanalene Discovery + og Eurosport Player. (Eurosport N)

15.00: Fotball, 1. divisjon menn OBOS-ligaen, 12. runde: Start – Raufoss fra Sør Arena i Kristiansand. (MAX)

15.35: Motorsport, formel 2. Andre race i Storbritannias GP på Silverstone. (Vsport 1)

17.30: Motorsport, formel 1. Sprint kvalifisering til Storbritannias GP. (Vsport 1)

18.00: Fotball, Eliteserien menn, 13. runde: Odd – Viking fra Skagerak Arena i Skien. (Eurosport N)

18.45: Motorsport, speedway. Praha Grand Prix, andre dag. (Vsport 3)

19.00: Motorsport, motocross. AMA Pro Championship fra Spring Creek i Minnesota, USA. (Vsport 2)

20.00: Darts, World Darts Matchplay, første dag fra Winter Gardens i Blackpool. (Vsport 1)

20.00: Fotball, Eliteserien menn, 13. runde: Sarpsborg 08 – Bodø/Glimt fra Sarpsborg Stadion. (TV Norge)

20.30: Motorsport, Nascar Xfinity series. Lakes Region 200 fra New Hampshire Motor Speedway. (Vsport +)

20.30: Motorsport, Rally Estland (grus, VM-runde 7 av 12) fra Tartu. (Eurosport N)

21.00: Golf, Dow Great Lakes Bay Invitational (2,3 mill. dollar) på LPGA-touren, parturnering for kvinner. Fjerde og siste spilledag fra Midland CC i Michigan. (Vsport Golf)

22.00: Golf, Barbasol Championship (3,5 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Tredje spilledag fra Nicholasville, Kentucky. (Eurosport N)

04.35: Motorsport, V8 Supercars. Townsville supersprint, 18. race fra Queensland i Australia. (Vsport 1)