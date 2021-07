Minstepensjonister mister bostøtte: – Regjeringen tar med den ene hånden og gir med den andre

Fra mai 2020 ble den årlige satsen for enslige minstepensjonister økt. Utbetalingen av den ekstra støtten ble etterbetalt i mai 2021. Dette førte til at mange av pensjonistene mistet bostøtten sin.

Erlend Wiborg (Frp) er mektig forbannet på regjeringen.

– Dette her er helt uakseptabelt.

Fremskrittspartiet har i en senere tid fått gjennomslag i flere økninger i pensjonen til folk på flere områder. Flere av pensjonistene med den svakeste økonomien opplever nå i juni at de mistet bostøtten, fordi utbetalingen av ekstra støtte kom som én stor etterbetaling. Dagsavisen snakket med Wiborg om hva han og Fremskrittspartiet tenker om saken.

Mister nesten halve økningen

– Pensjonistene får en økning i pensjon fordi Stortinget har sagt det vil være en økning, men så kutter regjeringen bostøtten i samme måneden. De tar med den ene hånden og gir med den andre. Det syntes vi er sterkt urimelig, sier Wiborg.

I 2019 ble det vedtatt en lignende økning, men da ble bostøtteregelverket tilpasset, slik at økningen ikke medførte redusert bostøtte for de berørte pensjonistene. Det har ikke blitt vedtatt noe tilsvarende tilpasning i år.

Wiborg reagerer på at poenget med økningen er å løfte minstepensjonistene, men likevel mister mange av pensjonistene nesten halvparten av etterbetaling til bokostnader. Vedtaket er på 4000kr og tall fra Husbanken viser at gjennomsnittlig utbetalt bostøtte for folk over 67 år i april og mai var henholdsvis 1838 kroner og 1867 kroner.

– Jeg forventer at regjering rydder opp umiddelbart, og sørger for at folk får tilbake den bostøtten de har tatt ifra dem som lever under fattigdomsgrensen. Alt annet er uakseptabelt for Fremskrittspartiet, sier Wiborg oppgitt.

Stortingets muntlige spørretime Erlend Wiborg (Frp). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Regjeringen må rydde opp

Wiborg forklarer at hvis pengene hadde blitt fordelt over hver måned så hadde ikke pensjonistene mistet bostøtten.

– Pengene de får i juni er egentlig en etterbetaling som stammer fra flere måneder tidligere, fra i fjor og noe fra tidligere i år. Hadde disse pengene blitt utbetalt fordelt over flere måneder ville ikke pensjonistene nødvendigvis mistet bostøtten. Men på grunn av at regjeringen har sørget for at pengene kommer som en utbetaling kommer de over grensen til bostøtte, sier han.

Erlend Wiborg hadde kontaktet regjeringen om saken og fått skriftlig svar av Torbjørn Røe Isaksen (H). Her skriver Isaksen at han skjønner at dette er uheldig, men at regjeringen trenger en helhetlig gjennomgang av bostøtten. De vil derfor sette inn en ekspertgruppe til å evaluere bostøtteordningen; de skal levere sin rapport til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. februar 2022. Dette syntes Wiborg er for dårlig.

– Regjeringen innser selv at dette er uheldig. Men de sier at de viser til at de har satt ned et utvalg som de skal se på engang neste år. Det holder ikke. Dagens pensjonister lever nå. Det er nå i dag og denne måneden regninger skal betales. Da er det ikke noe trøst at regjeringen sier at de skal vurdere det på nytt om et år, sier Wiborg.

Han forventer at pensjonistene får bostøtten tilbake. En løsning ville vært at man hadde økt inntektskravet for bostøtte i samme måned. Wiborg forteller også at det er viktig at regjeringen handler nå.

– Dette vil fort kunne være et problem som vedvarer. Det er selvfølgelig et ekstra stort problem i år, på grunn at det var en ekstraordinær stor økning vi fikk til nå. Men dette vil kunne være et gjentakende problem.

Behovsprøvd rettighetsordning

Dagsavisen fikk et skriftlig svar på saken fra statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum (H).

Solberg og Begum på skolebesøk Statssekretær Saida Begum (H). (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Bostøtte er en streng behovsprøvd rettighetsordning som skal sikre husstander med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Støtten beregnes automatisk for én og én måned av gangen, etter regler som tilpasser støtten til inntektsnivået i den aktuelle måneden. Regjeringen har fått tilslutning til mange forbedringer i bostøtten de siste åtte årene, men det er likevel mange år siden ordningen har blitt grundig gjennomgått. Regjeringen har derfor nedsatt en ekspertgruppe som er i ferd med å evaluere bostøtteordningen, med sikte på at den skal fungere på best mulig måte. Det er naturlig å avvente gruppens anbefaling før man foretar seg noe ytterligere i saken, skriver Begum.

