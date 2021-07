Travtips søndag, V75 Jarlsberg og V65 Bergen

Jarlsberg har fått det til nok en gang. Deres sommertrav og søndagens utgave av Ulf Thoresens minneløp er rent ut lekker. Videre er å si at V75′en er internasjonal og omsetningsmessig forventes opp mot 20 millioner kroner i omsetning. Legg derfor merke til endrede innleveringsfrister kontra ordinære søndager ellers. Om runden på Jarlsberg er å si; Kinge Svarten (V75-2) samt Red Bar i V75-6 er mulige bankere. De er gode begge, og med klaff venter en seier på hver. Vi tror forøvrig at det kan bli store premier innen spesielt V75, bare så det er nevnt.

V75 Jarlsberg (innleveringsfrist kl. 15.00)

1. avd: KICK OFF CLASSIC (11) – DREAM BUILDER (7) – Eddie Arctous (6) – Delicious Me (1)

2. avd: KINGE SVARTEN (10) (reserve: Løv Teddy (2))

3. avd: Z. BOKO (1) – Park View (5)

4. avd: HULKEN SISU (1) – FALCON EYE (9) - STARO ON THE ROCKS (10) – GOODMAN B.R. (3) – BAD NITE CALL SAUL (12) – Le Rapide (4) – Hat Trick (6) – Tayno Destrier (11)

5. avd: LUCKY QUEEN SOA (7) – CALINA (3) – Madelen L.T.C. (6) – Another Creation (9)

6. avd: RED BAR (4) (reserve: Oracle Tile (2)) 7

7. avd: MONI VIKING (8) - GARETH BOKO (7) – BLE DU GERS (3) - EXTREME (1)

Lite V75-forslag (store bokstaver): 40 kroner.

Stort V75-forslag: 512 kroner.

Dagens Dobbel (innleveringsfrist 16.55)

Vi har en forkjærlighet til kvikke Red Bar, en vinnertype som er tilbake i fantastisk flott form og som mest sannsynlig leder V75-6/DD-1 fra start til mål under søndagens stevne på Jarlsberg. At distansen er 2100 meter kontra sprint kan utgjøre en viss forskjell, men ikke mer enn at det bør bli en ny triumf.

Systemforslag 400 kroner:

DD-1: Red Bar (4)

DD-2: Extreme (1) – Ble du Gers (3) – Gareth Boko (7) – Moni Viking (8)

Fire kombinasjoner a 100 kroner.





V65 Bergen (innleveringsfrist 18.55)

1. avd: GOLDEN EYE S.F. (9) (reserve: Enough Genius (10))

2. avd: ÅSE FRYD (12) - VIE RAMSEN (6) – ELANA K. (7) – KOMNES HULDRA (8) – G. SOTEN (1) – Birk Triplilla (11) – S.G. Vårlanda (10)

3. avd: THEON (10) - GRØTTE VIKING (8)

4. avd: VITTORIA B. (3) – I DO IT MY WAY (4) – TIGER MAN E.P. (5) – Helen Boko (6) – Esperanza Trunoise (2)

5. avd: TIFFANY YELLOW (3) (reserve: Diesolo de la Lune (4))

6. avd: ASK VIKING (2) – SYLV ODIN (6) – FØRLANDS ODIN (8)

Lite V65-forslag (store bokstaver): 90 kroner.

Stort V65-forslag: 210 kroner.

Vurdert av Even Elvenes