Hvilke pass er ansett som best?

The Henley Passport Index har siden 2006 rangert verdens pass og hvor mange land spesifikke pass har innpass til.

De nordiske land gjør det godt

De nordiske passene gir, som forventet, adgang til mange land. Alle de nordiske landene, unntatt Island, har kommet seg inn på topp 10. Norge troner på åttende plass, delt med Tsjekkia, Hellas og Malta. Våre naboland – Finland, Danmark og Sverige – gjør det en smule bedre, med henholdsvis fjerde, femte og sjette plass.

Ellers er lista over de beste passene en homogen gruppe. Samtlige er rike vestlige land eller tigerøkonomier i Asia med nært diplomatisk forhold til Vesten.

Krigsherjede land på verstinglista

På den andre siden av skalaen finner man land hvor fattigdom, vedvarende krig eller pariastatus gir dem lav anseelse internasjonalt.

Med andre ord, landene med de svakeste passene er også en homogen gruppe land. Det eneste landet som kanskje virker overraskende, er fjellandet Nepal. Samtidig er det viktig å merke seg at det bare er 15 år siden borgerkrigen i landet.

Fremdeles mange korona-stengte grenser

Til tross for den siste tidens gradvise åpning av landegrenser, er det mange land som fremdeles er stengt på grunn av oppblomstringer av korona. Blant annet er Canada, Chile, Argentina, Grønland, Australia, Japan and New Zealand helt stengt for utenforstående, melder USA TODAY. I tillegg har de fleste europeiske land, USA, Kina og Russland begrensninger for reisende fra høyrisikoområder.

Men under normale omstendigheter, som lista under beskriver, er det en rekke pass som nærmest gir ubegrenset tilgang til store deler av verdens land.

De beste passene i 2021:

Antall land som dette landets pass gir adgang til, står i parentes.

1. Japan (193)

2. Singapore (192)

3. Tyskland, Sør-Korea (191)

4. Finland, Italia, Luxembourg, Spania (190)

5. Østerrike, Danmark (189)

6. Frankrike, Irland, Nederland, Portugal, Sverige (188)

7. Belgia, New Zealand, Sveits, Storbritannia, USA (187)

8. Tsjekkia, Hellas, Malta, Norway (186)

9. Australia, Canada (185)

10. Ungarn (184)

De svakeste passene i 2021:

108. Nord-Korea (39)

109. Nepal (38)

110. Palestina (37)

111. Somalia (34)

112. Jemen (33)

113. Pakistan (32)

114. Syria (29)

115. Irak (28)

116. Afghanistan (26)