Det blir Øya-stemning på Tøyen i år: – Vi skal spre musikkglede

«Siden det ble klart at en normal Øya kommer tilbake først i 2022, har vi drømt om å skape litt festivalstemning allerede denne sommeren» heter det i en pressemelding fra Øyafestivalen. De neste dagene slipper Øya programmet til en konsertserie de kaller «ØYA PRESENTERER». Serien strekker seg over fire dager, med tre konserter hver kveld, og finner sted på gresset foran «det gamle» Munchmuseet, rett ved Tøyenparken der Øya ellers ville arrangeres.

– I fjor ble det ingenting, og derfor har vi ønsket veldig sterkt å få til noe i år. Ønsket og drømmen har alltid vært der, men vi har måttet vente på svar på stimuleringsordningen. Vi kastes oss rundt så fort vi fikk svar, sier pressesjef for Øyafestivalen, Jonas Prangerød til Dagsavisen.

Onsdag 11. august står Jaga Jazzist, Kamara og Signe Marie Rustad på scenen.

Torsdag 12. august er det Ane Brun, Isah og Orions Belte som opptrer.

Artistene for de siste to dagene vil bli sluppet om kort tid.

[ Håkon Kornstad på Kongsberg: - En herlig blanding av alt vi liker (+) ]

Konsertene blir kortere og i mindre format enn normalt for Øyafestivalen, men Prangerød håper de likevel vil gi en smakebit på festivalopplevelsen.

– Vi skal sørge for å spre musikkglede i det formatet vi har mulighet til. Det er veldig mye morsommere å kunne arrangere noe istedenfor ingenting, og å kjenne på publikumsentusiasmen igjen heller enn å sitte hjemme, sier Prangerød.

Bilde er tatt på Øyafestivalen i 2019. Arrangørene satser på at alt ligger til rette for en normal festivalsommer i 2022 (Mode Steinkjer)

Kohortkonserter

Det er plass til 1000 sittende publikummere per dag, fordelt på to kohorter. Det betyr at man må bestille billett i samme kohort som de man eventuelt ønsker å sitte sammen med. Det er ikke nødvendig å vise koronapass og arrangementet gjennomføres med gjeldende smittevernsregler. Det vil også være servering av både mat og drikke, med samme retningslinjer som restauranter og utesteder, forklarer Prangerød.

– Vi har på mange måter fått føle på hvor uforutsigbar verden har vært. Det har vært vanskelig å planlegge noe, men vi er veldig begeistra nå som det begynner å arrangeres konserter igjen. Man ser mulighetene for stadig større gjenåpning gjennom de neste månedene, og det gir håp. Vi satser at alt ligger til rette for en normal festivalsommer i 2022, sier Prangerød til Dagsavisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!