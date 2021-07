Økende press på Jair Bolsonaro

Korrupsjonsordningen er i Brasil kjent som «rachadinha» og innebærer at politikere krever en del av sine ansattes lønningspose. I en artikkel publisert av en av Brasils største nettaviser, Universo Online, avslører søsteren til Bolsonaros andre kone i et lydklipp at han angivelig skal ha sparket en ansatt for å ha nektet å betale ham.

Bolsonaro er anklaget for å ha vært i regi av korrupsjonsordningen i underkant av 30 år, da han satt i underhuset i kongressen fra 1991 til 2018. Frederick Wassef, Bolsonaros advokat, avviser anklagene.

Allerede på tynn is

Bolsonaro har de siste ukene kommet under stort press for hans håndtering av pandemien samt beskyldninger om svindel i sammenheng med et vaksinekjøp. Dette har fremkalt demonstrasjoner i en rekke brasilianske byer.

Ifølge korrupsjonsindeksen til Transparency International, er Brasil oppført med en score på 38 poeng ut av 100 mulige, og rangert på nittifjerde plass.

