– «Dragemannens» hodeskalle kan tilhøre en nærmere slektning enn neandertalerne

Kinesiske forskere har oppdaget og studert en stor hodeskalle som trolig kan tilhøre en hittil ukjent menneskeart, melder den britiske avisen The Guardian.

Det som er ekstra oppsiktsvekkende er at hodeskallen har blitt oppdaget en gang tidligere. Nemlig i 1933 da Kina fortsatt var under okkupasjon av Japan. Da oppdaget en gruppe arbeidere, som var i ferd med å bytte en bru over en elv i Harbin i Kina, tilfeldigvis den uvanlige hodeskallen. De fryktet at hodeskallen skulle havne i japanske hender, og pakket den inn og gjemte den i en brønn.

Der lå hodeskallen gjemt helt til den ene mannen som hadde gjemt den fortalte sitt barnebarn om hemmeligheten rett før han døde i 2018.

– Dette er et av de viktigste funnene de siste 50 årene, sier Chris Stringer, forskningsleder ved det naturhistoriske museum i London, til The Guardian.

De kinesiske forskerne har sammenlignet dimensjonene til hodeskallen, som har fått navnet «homo longi» eller «dragemannen», med data fra 95 andre hodeskaller.

Til deres overraskelse ser det ut til at «dragemannen» og noen hodeskaller som har blitt funnet i Kina, former en ny gren som står nærmere det moderne mennesket enn det neandertalerne gjorde.

– «Homo Longi» har en sterk kroppsbygging, var veldig robust. The er vanskelig å estimere høyden, men den massive skallen vitner om den var høyere enn et gjennomsnittlig moderne menneske, sier professor Xijung Ni, paleantropolog på Hebet Universitetet i Kina til avisen.

Mens kinesiske forskere mener at skallen tilhører en uoppdaget menneskeart, er ikke like Stringer overbevist. Han mener skallen ligner for mye på skaller funnet i Kina i 1978, skriver The Guardian.

Han tror at hodeskallene som er funnet i Kina, kan tilhøre homo denisova – som forskerne ikke er helt sikre på om er en underart av det moderne mennesket eller en selvstendig art.

