Inviterer til gjenåpningsfest på Øster Hus Arena

– Etter en lang og utfordrende tid for mange er det med stor glede vi kan presentere høstens (gjen)åpningsfest på Øster Hus Arena. Mantraet til Sandnes Ulf er å dele «minner for livet» og det ønsker vi å gjøre sammen med vår trofaste generalpartner Øster Hus. Vi ønsker å være offensive og vil ikke vente lenger med å gi både arenaen og byen den gjenåpningsfesten den fortjener. Denne arenaen er bygget for slike anledninger og folk fortjener en opplevelse sammen og dele et nytt minne for livet, skriver Sandnes Ulf i en pressemelding.

Lørdag 11. september klokken 16.00 er det duket for tidenes første konsert på Øster Hus Arena. Årets headliner er DumDum Boys, i tillegg til Åge Sten Nilsen som syngende konferansier. Lokale The Fours er oppvarmingsband, og Sandnes Ulf har flere artister de kan avsløre i løpet av de neste ukene.

Følger retningslinjene

I første omgang åpnes det for inntil 3000 publikummere. Ordinært billettsalg vil starte onsdag klokken 12.00 på Sandnes Ulf sine nettsider.

– Det er viktig å understreke at vi følger til enhver tid de gjeldende smittevernreglene, og ved en eventuell avlysning av konserten vil alle få refundert pengene sine. Adgang krever covid-19 sertifikat eller gyldig negativ test, og det settes opp testområde ved behov utenfor Øster Hus Arena.