Den nye glutenpillen: – Må bare reise seg og klappe

Hvem: Knut H. Peterson

Hva: Generalsekretær i Norsk cøliakiforening

Hvorfor: Ny pille kan være redning for glutenallergikere?

Hva betyr en slik cøliakipille?

– Jeg tror det betyr veldig mye. Uansett hvor flinke vi som har cøliaki er til å spise glutenfritt, er det en fare for at vi får i oss noe. Det kan skje gjennom et uhell fra den som serverer på en restaurant, eller ved at noen som har cøliaki velger feil produkt. Folk kan bli dårlig i ulik grad, noen blir kjempedårlig, mens noen ikke blir fullt så dårlig. Det er uansett fantastisk at vi kan ha en slik «angrepille» når man oppdager at «pokker, dette var det jo gluten i». Dersom man blir veldig syk er dette en stor befrielse. Jeg har også skjønt det slik at folk kan ta en slik pille på forhånd hvis de skal spise noe med gluten i, og for noen vil det være en fin mulighet. For det tredje kan det være behjelpelig for de som ønsker å spise glutenfritt, men som har vanskeligheter med det.

Knut H. Peterson, generalsekretær i Norsk cøliakiforening. Foto: Bård Gundersen (Bård Gundersen)

Hvor mange kan ha nytte av en slik pille?

– Vi snakker jo om at det er hele 1-2 prosent i Norge som kan ha cøliaki, noe som tilsier opp mot 100.000 mennesker. Mange av dem er ikke diagnostisert, da 25.000 har fått påvist diagnosen på nåværende tidspunkt. Vi må jobbe for at flere av de som har cøliaki får påvist diagnosen, slik at de kan få hjelp.

Hvordan opplever du at reaksjonene har vært?

– De har vært veldig positive. Vi har fått mange reaksjoner inn til cøliakiforeningen og i de sosiale forumene vi har. Det var de også forrige gang en slik pille ble lansert, men denne gangen har de forsøkt å gjøre det på en litt annen måte. Pillen vil hemme enzymet som kalles transglutaminase, som står sentralt i sykdomsprosessen. Dette enzymet endrer glutenet når det kommer ned i tarmen. Samtidig er det alltid noen som er mer skeptisk til slike piller, og de som vil avvente vil gjøre det. Men de som uttrykker seg nå er i hovedsak de som er positive til dette og ser en mulighet. Forskningsmiljøet ved Rikshospitalet er internasjonalt anerkjent, og ved slike gode gjennombrudd må man bare reise seg og klappe.

Når håper du at en slik pille er tilgjengelig for folk?

– Forskning tar tid. Hvis de lykkes framover og får gode resultater på de videre prøvene, lover det godt. Jeg tror vi snakker om rundt fire eller fem år før den er tilgjengelig.

Hadde du sett for deg en slik utvikling for noen år siden?

– Vi i cøliakiforeningen har heldigvis et godt og tett samarbeid med forskningsmiljøet på Rikshospitalet, så vi har vært klar over at de har holdt på med dette. De søker også etter personer som kan være med og delta i forskningen, og 40 personer fra Norge har gjort det. Vi har fått direkte signaler fra gastroenterologen Knut Lundin og immunologen Ludvig Sollid, som er de to heltene våre der oppe ved Rikshospitalet. Men det var ikke mer enn at vi visste at forskningen foregikk.

Hva gjør deg lykkelig?

– Hvis jeg skal være aktuell, så har jeg akkurat blitt bestefar for andre gang, og om en uke eller to kommer et tredje barnebarn. Det er det jeg føler på akkurat nå, og det gleder meg at nye generasjoner kommer. Det er også fint at noen som ønsker å få barn, får det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da blir det vel snakk om god mat og drikke. Jeg koser meg veldig med det, og særlig når vi har hatt slike koronatider. Da må man skape litt ekstra glede, og det gjør jeg med spennende mat. Jeg liker indisk og generelt asiatisk mat. Også er jeg veldig glad i å grille. Skalldyr er også godt.

Hva ville du gått i demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg tror jeg kunne vært med i et tog mot de negative holdningene til innvandrere. Der er det mye som er ganske useriøst.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Eric Clapton. Det er en artist jeg har fulgt i mange år, og han tror jeg at jeg hadde hatt mange gode spørsmål til.