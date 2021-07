Over 40 millioner er ofre for moderne slaveri: – Pandemien har gjort alt vanskeligere

– Det viktigste er at vi forsøker å vri om de negative trendene på flere forhold som påvirker dette. Tilgang på utdanning og mat, og næringsutvikling for å nå de som er ekstra sårbare. Pandemien har gjort hele situasjonen rundt moderne slaveri vanskeligere, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) til Dagsavisen.

Regjeringen kommer nå med en ny strategi for å bekjempe moderne slaveri. Dette er en viktig innsats for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og strategien gjelder fram til 2025.

190 millioner kroner legges nå inn for å støtte bistandsprogrammet de neste årene. Hovedmålet er å bidra til en mer helhetlig utviklingspolitisk innsats for å ruste sårbare grupper og samfunn slik at personer rekruttert til, værende i eller faller tilbake i slaveriarbeid.

– Vi må vektlegge ulike sektorer. Moderne slaveri i landbrukssektoren finnes spesielt i Afrika sør for Sahara, og mange barn og kvinner er utsatt der. Utvinningsindustrien i Kongo er et annet eksempel. I tillegg vil vi forsøke å løfte oppmerksomheten rundt arbeidsforholdene i fiskeriindustrien. Noen land omtales som stifinnerland, som åpenlyst ønsker samarbeid for å forbedre situasjonen. Disse er blant annet land i Afrika, men også for eksempel Nepal. Kriminalitet knyttet til skatt og ulovlig kapitalflukt er også en stor del av drivkraften for at moderne slaveri forekommer. Tidligere har vi ikke vært gode nok til å sette alt dette i sammenheng, sier Ulstein.

VM i Qatar som eksempel

Moderne slaveri omfatter blant annet menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid og grovt barnearbeid. Forholdene i forkant av fotball-VM neste år i vertslandet Qatar har den siste tiden fått mye oppmerksomhet.

I februar meldte britiske The Guardian at rundt 6.500 bygningsarbeidere har omkommet i landet i forbindelse med forberedelsene til den store fotballfesten. Qatars befolkning består totalt sett av 80 prosent fremmedarbeidere. 90 prosent av landets arbeidere er utenlandsk. Ifølge Amnesty International utsettes flere av disse for forferdelige arbeids- og boforhold, dårlige betingelser og usikre lønnsforhold. Leder for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), Bård Vegar Solhjell, tror dette bidrar til å øke forståelsen for moderne slaveri som fenomen.

– Det er et faktum at det foregår tvangsarbeid i Qatar og andre gulfstater. Dette har blitt viet mer oppmerksomhet som følge av arbeidsforholdene der. Det kan nok hjelpe folk med å skjønne hva moderne slaveri dreier seg om i 2021, sier Solhjell.

Den nye strategien fra det norske Utenriksdepartementet er delt opp i kortsiktige og mer langsiktige tiltak mot moderne slaveri.

– Det er ikke tvil om at det som skjer med mange av migrantene i Qatar er en del av den nye planen vår. De er åpenbart i en veldig sårbar situasjon, og mange har dårlige arbeidskontrakter, eller ikke kontrakt i det hele tatt. Slike forhold er en del av det langsiktige arbeidet som regjeringens strategi legger opp til, sier Dag-Inge Ulstein.

Pandemien setter spor

Siden koronaviruset for alvor brøt ut i 2020, har det meste annet havnet i skyggen for mange. I tillegg har viruset hatt direkte innvirkning på den svært vanskelige situasjonen.

– Koronapandemien har medført at situasjonen rundt barnearbeid i verden for første gang siden man begynte å måle for 20 år siden er blitt verre. Man anslår blant annet at åtte millioner flere er blitt barnearbeidere, og man antar at det går samme vei når det gjelder tvangsarbeid. Begge disse har vært felt med stor fremgang gjennom mange år, og den direkte sammenhengen kan være vanskelig å forstå. Men det handler om at flere har havnet i en utsatt posisjon. Barn går for eksempel ikke på skole og mange må leve i kummerlige forhold, sier Solhjell.

– For mange land er det helt avgjørende å kunne ha en uformell jobbsektor gående, noe som har vært vanskelig under pandemien. Folk blir presset til å akseptere elendige arbeidsvilkår, og noen setter seg selv i en gjeldssituasjon, slik at de blir enda mer sårbare. De som allerede var utsatt, blir enda hardere rammet, forteller Dag-Inge Ulstein.

Moderne slaveri er et tema i mange ulike land. Regjeringens planer går blant annet ut på å samarbeide med andre lands myndigheter og næringslivsaktører for å tilpasse arbeidet. Likevel er det viktige fellestrekk mellom problemene i flere land.

– Korrupsjon, bestikkelse, skatteunndragelser og hvitvasking er det som i stor grad muliggjør moderne slaveri. Det er også slik at jenter, kvinner og barn med funksjonsnedsettelse er hardest rammet. Fra noen regioner får vi dramatiske tall. For eksempel kommer mange av jentene som faller utenfor aldri tilbake til skolebenken igjen. Det er dessverre mange likheter mellom land på dette området, sier Ulstein.

Strategien skal gi retning til Norges innsats for å avskaffe moderne slaveri. Bård Vegar Solhjell understreker betydningen av å støtte organisasjoner som jobber for menneskerettigheter og som setter søkelys på de dårlige arbeidsforholdene som finnes i mange land.

– Arbeidere må i større grad opplyses om sine rettigheter, og stater må følge lovverket sitt. Det er en visjon, men verden har vist før at en stor visjon kan være viktig, avslutter han.

