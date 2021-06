Demonstrerte for Britney: – Innboksen på Instagram er tjåka full

Navn: Cathrine Deaton Heibø

Hvorfor: Demonstrerte for å frita Britney Spears fra farens vergemål, foran den amerikanske ambassaden, og står bak Instagram-siden Free Britney Norway.

Du demonstrerte for Britney nylig: Hvorfor?

– Jeg syns at vergemålet er ikke rettferdig i det hele tatt. Hun er jo skåkk-rik, men får ikke tilgang på sine egne penger, og hun er ikke inkompetent til å ta vare på seg selv, sånn faren hennes sier. Dessuten har ikke advokaten hennes gjort jobben sin i det hele tatt. Jeg håper han begynner å gjøre jobben sin.

Har du fått mange tilbakemeldinger fra andre Britney-fans i Norge?

– Innboksen på Instagram er tjåka full, så det har vært veldig mye å gjøre helt fra forrige uke til nå. Veldig mange sier de er helt enige i at det som skjer med Britney Spears er ikke helt bra. Det har vært veldig mange bekymrede mennesker, og jeg har sagt, ta det helt med ro, vi klarer det her.

Du tror hun kommer til å slippe fri fra vergemålet?

– Ja, jeg håper jo det. Det har jo blitt satt i gang kampanjer for å påvirke. Det er ikke bare i Norge mange engasjerer seg. Det skjer også i Tyskland, og det skjer i California. Det er over alt, og det viser hvor stor denne saken egentlig er. Det var til og med en ytring om saken i Pride-paraden i Paris, hvor hele paraden sang “Oops! I Did It Again”. Hele verden følger med på hva som skjer i California akkurat nå.

Er du selv fan av Britney Spears?

– Jeg er fan, men jeg er like fan av å være medmenneskelig og prøve å påvirke saken.

Når ble du fan?

– Jeg fikk “Baby One More Time”, og da visste jeg at jeg hadde funnet en veldig bra artist. Hun slo jo igjennom til de grader. Og så har jeg fulgt med titt og ofte på hva som skjer med henne. Da var jeg 12-13 år, tror jeg.

Hva er favorittlåten?

– Det er “Stronger”. Den gir en veldig følelse av kraft, og det hjelper på når man ikke føler seg så sterk. Den gir en slags boost hver gang man hører låta. Så er det “Anticipating”-låta, som er veldig glad og sprudlende. Den gjør at man føler seg fri og at de mørke stundene blir lysere.

Så har vi noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å hjelpe andre. Jeg er jo en som plutselig havner i situasjoner hvor noen trenger hjelp.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg lever jo et ganske enkelt liv, men når jeg skal skeie ut liker jeg, på godt norsk, å ta meg en liten fest.

Hva er du villig til å gå i demonstog for, eller mot?

– Jeg støtter opp om fritt Palestina. Og så vil jeg jo si at man må engasjere seg i ting som er urettferdig, og ikke være en sofavelger.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer ikke på noe. Jeg har jo hele tiden tenkt på å sitte utenlands, men Norge er best.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg ville stått fast i heisen med mamma, for jeg er jo en mammadalt. Når jeg er sammen med mamma glir tiden forbi, og da gjør det ikke noe om man står fast i heisen.