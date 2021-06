Ekspert om Löfvens avgang: – Den harde retorikken hans letter ikke på de kommende samtalene

Mandag forrige uke ble det klart at flertallet i Riksdagen stemte for mistillitsforslaget mot den svenske regjeringen. Forslaget kom fra det høyreradikale partiet Sverigedemokraterna. 181 representanter i Riksdagen stemte for, mens 109 stemte mot. 51 av representantene stemte blankt.

Stefan Löfven, som nå var inne i sin andre periode som landets statsminister, fikk dermed to valg. Han kunne enten skrive ut nyvalg, eller gå av. Löfven orienterte mandag om at han velger sistnevnte.

– Dette er den vanskeligste politiske beslutningen som jeg noensinne har tatt, sa han.

Deretter var han tydelig på at avgjørelsen handler om å gjøre det som er best for landet. Sverige er på vei ut av en koronapandemi som til nå har kostet dem godt over 14.000 menneskeliv.

– Vi har en pandemi og vi vet ikke hvordan utviklingen blir i høst, og Sveriges beste går først. Pandemien er faktisk fortsatt her, og jeg er overrasket over at noen ser ut til å ha glemt det, sa Löfven.

– Må skje raskere enn sist

Etter riksdagsvalget i 2018 var situasjonen ganske lik som i dag. Den gangen tok det fire måneder før regjeringen var på pass, med den såkalte januaravtalen i 2019. Socialdemokraterna og Löfven dannet en mindretallsregjering sammen med Miljöpartiet de gröna, og med Centerpartiet og Liberalerna som støttepartier.

– Forrige gang tok det 134 dager før de fant en løsning som Riksdagen aksepterte. Denne gangen er ikke situasjonen særlig enklere, men prosessen må gå raskere enn sist, sier professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet, Ulf Bjereld, til Dagsavisen.

Talmannen i den svenske Riksdagen, Andreas Norlén, har nå som oppgave å foreslå nye regjeringsalternativer. Bjereld tror Stefan Löfven fremdeles er den mest sannsynlige statsministerkandidaten.

– Det politiske landskapet i Sverige har ikke forandret seg så mye siden valget i 2018. En kan se for seg at talmannen vil peke på Ulf Kristersson fra landets nest største parti, Moderaterna. Men antallet mandater strekker ikke til for en borgerlig regjering for øyeblikket. Det er snakk om veldig små marginer, men jeg tror Löfven er favoritt til å bli statsminister også denne gangen, sier Bjereld.

Statsviter Jenny Madestam ved Södertörns högskola er enig med Bjereld. Sverigedemokraternas enorme vekst siden valget i 2010 har skapt en vanskelig og fastlåst politisk situasjon i Sverige. Steile fronter står mot hverandre når framtiden nå skal formes.

– Det politiske landskapet i Sverige er veldig polarisert, og det har vært slik gjennom flere år etter Sverigedemokraternas inntreden. Noen partier går ikke overens, og det forklarer situasjonen. Hvordan det skal løses er også grunnspørsmålet for veien videre. Jeg ser nå for meg at oppmerksomheten rettes mot Kristersson, siden Löfven har falt. Men siden Kristersson ikke har flertall, er han avhengig av at noen andre kommer på banen og gir han støtte. Derfor tror jeg spørsmålet vil gå tilbake til Löfven. Talmannen har også forsikret om at han vil være strengere denne gangen, og at det vil gå mye raskere enn forrige gang, sier Madestam.

Moderaternas partileder Ulf Kristersson kan være et alternativ til ny statsminister, men et borgerlig flertall ser ikke sannsynlig ut. (Pontus Lundahl/TT/NTB)

Nådeløs Löfven

På mandagens pressekonferanse understreket Stefan Löfven at han og hans parti ønsker å ta ansvar. Han var nådeløs med partiene som stemte for mistillitsforslaget, og antydet at de ikke gjorde det samme.

– Det er klart det er en hard retorikk. Det letter nok ikke på de kommende samtalene. Men jeg tror han har et behov for å markere partiets og regjeringens syn på det som har hendt. Dette er Löfvens oppfatning, og den står han for, sier Ulf Bjereld.

Löfven har kommet seg ut av vanskelige situasjoner tidligere. Bjereld har tro på at han også klarer det denne gangen.

– Han står på sin vanlige linje. Han håndterte pressen med forsiktighet som han pleier. Det har jo vært mange kriser i Sverige gjennom hans tid, men han har en unik evne til å komme seg ut av kniper. Så får vi se når det blir et ordinært valg i 2022. Det er jo veldig uvanlig at et parti i Europa i dag vinner tre valg på rad, forteller han.

Jenny Madestam tror ikke at de nådeløse ordene fra Löfven gjør noe for å dempe den polariserte situasjonen i Sverige. På pressekonferansen var han selv heller ikke særlig mottakelig for kritikk.

– Socialdemokraterna mener at de andre partiene har skapt denne situasjonen. Det å bruke slike ord er kanskje ikke taktisk smart dersom han vil trekke til seg Vänsterpartiet (SVs søsterparti), da de stemte for mistillitsforslaget. Men Vänsterpartiet vil heller ikke ha Kristersson som statsminister, så det er ikke sikkert Löfvens retorikk får så store følger for akkurat det. Jeg tror absolutt at han kunne tatt mer selvkritikk for det som har skjedd, men det ligger jo ikke i politiske makthaveres natur å erkjenne egne feil. Socialdemokraterna må også tenke på hvordan de fremstår for sine egne velgere, forteller Madestam.

Ikke et klart alternativ

På nåværende tidspunkt har de borgerlige partiene i Sverige store vanskeligheter med å danne et regjeringsalternativ. Sverigedemokraterna er landets tredje største parti, og befinner seg på den ytre høyresiden. Selv om de gradvis har glidd mer og mer inn i varmen, er de aller fleste partier fortsatt enige om at et samarbeid med dem er uaktuelt.

Bjereld tror Vänsterpartiets avgjørelse om å felle regjeringen først og fremst handler om et markeringsbehov.

– Dette er ikke tenkt ut fra Vänsterpartiets side. Men de gjorde nettopp det som de sa at de skulle gjøre for noen år siden hvis regjeringen ikke tok hensyn til deres krav. Dette var ikke uventet, men de agerte tidligere enn mange hadde trodd. En kan si at det blir et kortsiktig resultat for deres del, men dersom dette skulle føre til en ny regjering med Sverigedemokraterna, vil mange si at de gjorde en stor feil. Vänsterpartiet ønsker nok å markere seg. De vil ikke bare framstå som en dørmatte for Scoialdemokraterna. Alt handler om å vinne troverdighet, sier han.

Nå venter en spennende tid i svensk politikk. Selv om Löfven valgte å gå av, kan fortsatt nyvalg være et alternativ. Jenny Madestam tror derimot at dette er lite sannsynlig.

– Det svenske folket forventer nok at de får en ny regjering ganske fort. De orker ikke å ha en lang politisk krise nå, midt i en pandemi. Samtidig er det uansett ikke mer enn ett år til neste valg. Partiene vet også at befolkningen ikke ønsker et hastevalg før det, sier hun.

