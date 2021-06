Advarer fans om at de er forsøkskaniner

Mange har uttrykt glede over at det endelig har vært tilskuere tilbake på stadionene under årets fotball-EM. Men en engelsk ekspert mener at de er med på et forsøk, og at de kanskje ikke er klar over risikoen, skriver The Guardian.

– Dette er forskningsprosjekter. Det er den eneste grunnen til at de slippes inn, forteller professor John Edmunds.

Undersøker smittespredning

Han mener at den eneste grunnen til at folk slipper inn på stadionene er for å undersøke hvordan smitte sprer seg i store folkemengder.

– Vi må gjøre dette, hvis vi vil åpne helt for sport- og kulturarrangement. Jeg aksepterer det, men er ikke sikker på at folk forstår hvilken risiko som er involvert, sier han til The Guardian.

Smitten øker

Forrige uke ble det rapportert at folk som deltok på arrangementer i april og mai ikke har vært mer utsatt for smitte enn andre. Likevel mener forskeren at folkemassene er et eksperiment – og peker på at smitten i England er høyere nå enn da.

Edmunds får støtte fra en annen forsker. Shaun Fitzgerald peker på at tilskuere ikke ville ha blitt sluppet inn om det ikke var for at de gir nødvendig informasjon til hvordan arrangment skal foregå i fremtiden. Han fremhever også at det er «viktig at alle forstår at de er med i et forsøk».

