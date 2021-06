Hvem: Åsa H. Aaberge (28)

Hva: Journalist i VG

Hvorfor: Skrevet om sommerens trender for MinMote

Hei Åsa! To ting. Er du i slekt med Tone Damli, og hva skal du ha på deg i sommer?

– Hehe. Svaret på det første er ja, vi er tremenninger. Og til det andre – jeg er ikke så spennende når det kommer til sommerstil. Jeg går for det meste i hvite, lette klær og dongerishorts. Jeg er ikke så blomstrete av meg.

Det er du alene om, virker det som?

– Ja, jeg føler alle jentene som går forbi meg på gata har blomstrete kjoler og hvite sneakers.

Er det noe man kan avlaste med, eller?

– Man kan jo tenke på om det er noe annet fint, så man ikke ligner på alle andre. Kanskje en hvit klassisk linkjole? Og pynte den opp med tilbehør? Man må ikke gå med blomstermønster.

[ Slik vil vi kle oss på den store åpningsfesten ]

Åsa matcher omgivelsene i sommervarmen. (Privat)

Shorts på jobb ogsånt, hvor står du i den debatten?

– Nå er jeg på hjemmekontor, men vi får lov til det her jeg jobber. Det er viktig å få lov å gå med shorts på jobb, synes jeg. Men du trenger kanskje ikke ha på deg hotpants og magetopp. Man kan kombinere den med lukkede sko – balanser shortsen litt! Ikke flipflops, shorts og singlet sammen på kontoret – det kan bli litt uproft kanskje.

Hva er den styggeste trenden som er ute og går nå?

– Sånne ting uttaler jeg meg ikke om, for jeg synes folk skal kunne ha på seg hva de vil. Men i motebildet er det jo mye rart, da.

Hva tror du kommer til å bli ut ganske snart?

– Jeg håper folk slutter å gå med sånn fullt joggedress-sett.

[ Thea Sofie Loch Ness: - Jeg har opplevd å få mine grenser tråkket over ]

Hva tror du er den neste store trenden?

– Det er tydelig at vi har et stadig større bærekraftig fokus, som igjen ofte gjør at folk får et mer personlig uttrykk med at mange kjøper mye brukt. Og det virker som at flere og flere tør å gå i det de vil. Det er fint. Hvis man skal bry seg om motebildet og sånne ting, så ser man at folk vil at vi skal ut på fest igjen. Så kanskje kommer det mye glitter og glam til høsten?

Ok – se for deg dette: utestedene åpner i kveld. Hva tar du på deg?

– Noen slengbukser, en liten topp, og høye sko. Og masse smykker. Jeg er litt lav så hvis jeg skal ha sleng så må jeg ha høye sko for å komme meg litt opp.

Er det noen enkle grep man kan ta, hvis man ønsker å få en mer gjennomført stil? Spør for en venn.

– Haha! At man rydder klesskapet. Tenk, hva liker jeg å bruke, og hva er det som blir hengende? Det man ikke bruker kan doneres, og så kan man tilpasse de plaggene man har som man skulle ønske var kortere eller lengre, og så videre Sy det inn, ut eller opp. Og så synes jeg det kan være fint at man har tilbehør som man kan bruke ofte. Smykke, sko, veske, og så kan man bygge antrekk rundt det.

Hva er den største mote-myten?

– At alle som er interessert i mote og klær er litt overfladiske. Uansett hvem man er så står man opp og tar et valg om hva man skal ha på seg. Det er noe som gjelder alle. Og så er mote et fint utløp for kreativitet – det handler om mer enn bare å se bra ut.

Har du møtt på sånne fordommer?

– Mest da jeg var yngre. Jeg har alltid hatt interesse for klær, og fikk ofte spørsmål om hvorfor jeg hadde pynta meg på barneskolen. «Hvorfor har du på skjørt, skal du i bursdag?». Det er sikkert noen som antar noe om meg på grunn av jobben og interessen nå også.

[ – Forelskelse er galskapens vei inn i et forhold (+) ]

Hvis du kunne byttet garderobe med en norsk offentlig person?

– Åse Kleveland, kanskje? Hun er ikonisk.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Oi, haha. Jeg kan være litt tidsoptimistisk, som ikke er helt forenelig med å være journalist. Men ja, jeg surrer mye rundt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kan jeg få en hel gjeng? Da tar jeg David Attenborough, Ernest Hemingway, Barack Obama, Bob Dylan og Joan Didion.