Arven etter 12 år med Benjamin Netanyahu i Israel

ISRAEL (Dagsavisen): Etter 12 år med Benjamin Netanyahu som statsminister går Israel mot en ny og foreløpig ukjent framtid. Landets nye statsminister Naftali Bennett overtok makten søndag kveld og den nye regjeringen ble feiret av tusenvis i gatene i Tel Aviv.

Men Netanyahu har vært en så dominerende figur at det vil ta «lang tid å rette opp» landet igjen, mener Dahlia Scheindlin, en israelsk analytiker som tilhører venstresiden i landet.

– Det viktigste vi trenger å gjøre nå er å bli kvitt den politiske stilen som Netanyahu introduserte, en stil basert på hat og oppegging til hat. En dag var arabere en eksistensiell trussel, en annen dag var venstreorienterte forræderne. Vi må gjenintrodusere noe så enkelt som at det ikke er en forbrytelse å være uenige, sier hun til Dagsavisen.

Scheindlin, som nylig skrev en artikkel i New York Times om nettopp dette temaet, tror Netanyahus mange år ved makten også vil ha andre konsekvenser, inkludert utenrikspolitiske: For eksempel vil det fortsatt bli «vanskelig, nesten umulig» å få i stand en fredelig tostatsløsning med palestinerne.

Israels nye statsminister Naftali Bennett og hans regjering ble formelt tatt i ed i Jerusalem sist søndag. (Ariel Schalit/AP)

Pleiet forholdet til Hamas

– I dag er det som om Israel og bosettingene på Vestbredden har vokst sammen i hverandre, og det vil bli vanskelig for enhver regjering, uansett mål, å skape en tostatsløsning. Også palestinerne har riktignok mye ansvar for dagens situasjon, men Netanyahu kultiverte Hamas for å svekke Fatah og president Mahmoud Abbas slik at det ikke ville være noen å forhandle med, sier Scheindlin, som også er en kjent opinionsekspert i Israel.

Men Israel er et splittet land, og Gadi Taub, en israelsk filmskaper og historieprofessor, kunne knapt være mer uenig.

– Netanyahu vil bli husket som den nest viktigste lederen i landets historie, bare etter David Ben Gurion, sier Taub, og siktet til mannen som ledet etableringen av Israel tilbake i 1948.

– Mot alle odds har Netanyahu gjort Israel til et velstående land selv i en farlig og ustabil region, og han har gjort Israel til et langt sikrere land ved tidlig å skjønne farene ved Oslo-prosessen. I dag har vi et islamist-styre ved vår dørstokk som er begrenset til Gaza-stripen. Men hadde Oslo fått fortsette ville islamistene ha overtatt også på Vestbredden, og da ville de ha sittet på høydene rett over oss i Tel Aviv, og vi ville ikke ha kunnet leve, sier Taub, hvis fjernsynsserie «Harem» er tilgjengelig på Amazon Prime.

Personen Netanyahu forblir da en usedvanlig omstridt politiker, inkludert også på høyresiden som Netanyahu selv tilhører. Den nye regjeringskoalisjonen inkluderer tre partier fra høyresiden som rent ideologisk står Netanyahu nær, men som ikke vil regjere med ham på grunn av hans splittende og populistiske lederstil og på grunn av de omfattende korrupsjonsanklagene rettet mot ham.

Etter tolv år er Benjamin Netanyahu ferdig som statsminister i Israel. (EMMANUEL DUNAND/AFP)

Israels forhold til USA

Netanyahu blir anklaget av venstresiden for å ha svekket demokratiet og også undergravd fri presse. Men han anklages også for å ha svekket forholdet til USA, landets klart viktigste allierte, ved å gjøre Israel til et stridsspørsmål mellom Demokratene og Republikanerne.

– Den nye generasjonen av demokrater er ikke villige til å akseptere en israelsk okkupasjon som har vart i 54 år. Men jeg vet ikke om alt her har med Netanyahu å gjøre, for USA selv er forferdelig splittet etter årene med Trump, sier Scheindlin.

Ikke uventet er Taub, kulturpersonligheten fra høyresiden, fullstendig uenig i beskrivelsene av Netanyahu som en slags utenrikspolitisk fadese.

– For det første inngikk Netanyahu fredsavtaler med fire nye arabiske land, sier han, og viser til avtalene som er blitt inngått med Bahrain, De forente arabiske emirater, Marokko og Sør Sudan.

– Vi lever ikke lenger i en konflikt mellom Israel og den arabiske verdenen, ting er ikke lenger så svart-hvitt. Netanyahu har vært som en Bismarck, han har manøvrert landet i en farlig tid. Men nå vil vi måtte konfrontere et Iran som prøver å skaffe seg atomvåpen, og uten å ha Netanyahu ved roret, sier Taub.

Scheindlin, på sin side, er redd for at den neste regjeringen vil kunne starte en krig kun for å etablere seg selv i Midtøsten som en like utenrikspolitisk «hardhaus» som Netanyahu.

Taub protesterer.

– Jeg tror ikke folk i utlandet vet det, men Netanyahu har vært en av Israels mest forsiktige ledere når det gjelder krigføring. Ikke glem at hele nabolaget brenner, se for eksempel på Syria. Netanyahu brukte militærmakt kun når andre midler ikke lenger hjalp. Og i dag lever vi ikke lenger med palestinske selvmordsbombere, slik det var før Netanyahu, sier Taub.

Tror ikke Netanyahu er helt ferdig

Men selv om Netanyahu nå omsider skal flytte ut av statsministerboligen i Jerusalem, har han ledet Israel så lenge at mange ikke engang kan tro at epoken med Netanyahu er over.

Professor Menachem Klein som forsker på Israels forhold til palestinere, og som personlig deltok i forsøkene på å få liv i fredsforhandlingene etter at Oslo-prosessen kollapset for 20 år siden, tror at Netanyahu vil komme tilbake.

– Jeg tror det er riktigere å si at dette bare vil bli en pause for Netanyahu, sier Klein til Dagsavisen.

– For denne nye regjeringen, som består av partier fra ytre høyre og ytre venstre, vil ikke kunne overleve lenge. Og Netanyahu, som lederen av opposisjonen, vil selvfølgelig ha en interesse i å sabotere for den, og så vil han stå klar til å overta igjen, sier Klein.

---

Fakta om valget i Israel

2. juni ble det klart at opposisjonsleder Yair Lapid hadde klart å danne en ny koalisjonsregjering i Israel. Dersom den blir godkjent av de folkevalgte i nasjonalforsamlingen Knesset søndag, markerer det slutten på Benjamin Netanyahus styre, som har sittet ved makten de siste 12 årene.

Den nye regjeringen setter i så fall en foreløpig sluttstrek for det politiske kaoset som har oppstått som følge av fire valg på mindre enn to år.

Koalisjonsregjeringen består av åtte partier, inkludert det lille arabiske partiet Raam, som vil bli det første partiet av sitt slag til å danne regjering.

Partiene holder til sammen 61 av 120 seter i Knesset og har dermed et knapt flertall.

Naftali Bennett, leder for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, skal etter planen være statsminister de to første årene før Yair Lapid, som leder sentrumspartiet Yesh Atid, tar over de to siste årene av denne perioden.

Israels president velges av Knesset og har i hovedsak en seremoniell rolle. Reuven Rivlin sitter fram til 9. juli da han blir erstattet av Isaac Herzog.

Kilder: NTB, DPA, AFP

---