Hasselhoff i spissen for tysk pandemi-kommunikasjon – mottar kritikk

I en video som tyske helsemyndigheter har publisert på Twitter, ber artisten og skuespilleren David Hasselhoff amerikanere og tyskere om å bli vaksinert. Her sier han at det verste med pandemien er død, og at vaksinen har gitt ham friheten tilbake.

David Hasselhoff hat sich für die Corona-Schutzimpfung entschieden. Warum, erklärt er im Video: #ÄrmelHoch pic.twitter.com/b5nSjlTVTy — BMG (@BMG_Bund) June 7, 2021

CNN skriver at dette er en del av tyske myndigheters #ÄrmelHoch-kampanje, som kan oversettes til «opp med ermene». Målet er, ifølge helsemyndighetene, å «nå et bredt lag av befolkningen, og motivere dem til å bli vaksinert».

Kritiske tyskere

Men ikke alle er fornøyde med den humoristiske tonen. Etter at en Twitter-bruker spurte om å få like mye penger som Hasselhoff har mottatt for å spille inn videoen, måtte myndighetene opplyse om at han gjorde det gratis. Men kritikken stoppet ikke med det.

For det de fleste ser ut til å reagere på er at det rett og slett ikke finnes nok vaksiner. Tyskere er også allerede svært villige til å ta vaksinen, om de bare får den tilbudt.

– Historier som dette har en positiv effekt på folks oppførsel. Men det kom for tidlig, og de reklamerte for noe som ikke var tilgjengelig enda, sier en kommunikasjonsprofessor til CNN.

Hyllet slappe helter

Dette er ikke første gang folk reagerer på tyske myndigheters pandemikommunikasjon. Tidligere har de blitt kritisert for å lage humor av en alvorlig situasjon, og for å bruke en Hamas-tilhenger som frontperson.

I november lanserte myndighetene en filmtrilogi, hvor unge, late mennesker ble presentert som helter – fordi de holdt seg hjemme. De komiske filmene ble hyllet av en tysk komiker, men også kraftig kritisert for å ta for enkelt på pandemien. CNN skriver at mange fant det tonedøvt mot dem som ikke hadde mulighet til å holde seg hjemme i kosebuksa under pandemien - som helsearbeidere og folk i servicebransjen.

Flere reagerte også på at staten brukte over 2 millioner euro på å spre videoene.

Senere publiserte også myndighetene en video med legen Najeeb Al-Saidi, som skulle opplyse den arabisk-talende delen av befolkningen om vaksinasjon. Senere kom det frem at han hadde publisert antisemittisk innhold på Facebook, skriver CNN. Videoene ble fjernet, og Merkels talsperson sa at de ikke hadde vært raske nok med bakgrunnssjekken.