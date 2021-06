Hun arbeidet med den siste boken i «De syv søstre»-serien. Nå er Lucinda Riley død

– For meg kom nyheten som et sjokk, selv om jeg har fryktet å få denne beskjeden en stund, sier Knut Gørvel i en pressemelding, på vegne av Lucinda Rileys norske forlag Cappelen Damm. Forlaget meldte fredag ettermiddag at Riley døde fredag morgen, med familien sin rundt seg. Riley har vært kreftsyk i fire år, men har likevel greid å skrive. Senest i april bekjentgjorde hun at det vil komme en åttende bok i den populære serien «De syv søstre». Den skulle hete «Atlas» og handle om den mystiske Pa Salt. Arbeidet med denne siste romanen var godt i gang og boken skulle komme ut i 2022. Den etterlatte familien vil etter hvert ta en avgjørelse om hvordan materialet skal forvaltes, skriver Cappelen Damm.

Skrev om Norge

Denne åttende boken skulle avslutte hele serien om de adopterte D’Apliése-søstrene, og gi leserne svar på en rekke mysterier de lurt på helt siden den første boken kom i 2015. «Hjerteskjærende», «dette er så trist» og: «Nå får vi aldri vite hva som skjedde med Pa Salt», var gjennomgangstonen blant Riley-fansen på Twitter etter at nyheten om dødsfallet ble kjent. I år er det ti år siden Rileys første bok kom ut på norsk. Det var «Orkideens hemmelighet», som ble fulgt av en rekke andre bøker. Men mest kjent er Riley så definitivt for serien «De syv søstre», og til sammen skal hun ha solgt minst 1,6 millioner bøker i Norge. I den andre romanen i «De syv søstre»-serien, «Stormens søster (2016), er handlingen lagt til Norge. Riley besøkte selv Norge en rekke ganger, for å gjøre research og for å besøke sitt norske forlag og gi intervjuer til pressen.

– Lucinda Riley var ikke bare en unik forfatter, hun var også et ekstraordinært menneske, sier Gørvel i Cappelen Damm.

– Etter de mange turneene og møtene våre var Lucinda blitt en nær venn og fortrolig. Også privat var hun en fantastisk historieforteller, og ikke minst hadde hun en herlig humor. Dette er et stort tap for alle oss som har elsket å lese bøkene hennes, og for mange av oss i forlaget som har jobbet tett på henne, sier Gørvell, som er salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm. Rileys siste bok «Den savnede søsteren», som kom på norsk 7. mai, topper ellers bestselgerlister over hele verden. Lucinda Riley ble 55 år gammel, og etterlater seg ektemann og fire barn.