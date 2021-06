Den var Storbritannias mest solgte avis. Nå er ikke The Sun verdt noen ting

Det er Financial Times som skriver dette fredag. Rupert Murdochs en gang så populære tabloidavis The Sun har blitt hardt rammet av pandemien på både annonse- og opplagssiden, og har dessuten måttet betale store summer i saksomkostninger etter en skandale med påstått ulovlig telefonhacking. Alt dette har ført til store økonomiske tap. Eieren og mediemogulen Rupert Murdoch, som bygde sitt internasjonale medieimperium ved hjelp av The Sun, har nå skrevet ned avisens verdi til null.

Forbigått av The Daily Mail

Det er ennå ikke klart hva dette vil bety for avisens videre liv. I fjor ble avisen forbigått av The Daily Mail, og var for første gang på 42 år ikke lenger Storbritannias mest solgte avis. Murdoch kjøpte avisen i 1969, og avisen utviklet seg med årene til å bli en tabloidavis med en kompromissløs jakt på kongehus- og kjendisstoff.

