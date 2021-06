Torsdagens TV-sport, time for time

12.00: Tennis, Roland-Garros – French Open (grus, 34,4 mill. euro) fra Paris, årets 2. Grand Slam-turnering: Semifinale, dobbel menn. Det spanske paret Andujar/Martinez møter Bublik/Golubev fra Kazakhstan. (Eurosport N)

13.00: Sykling, etapperittet Tour of Slovenia på UCIs europatour, 2. etappe (147 km): Zalec – Celje. Det norske Uno-X-laget deltar med sju ryttere. Jonas Hvideberg forsøkte seg i et brudd på åpningsetappen i går, men det ble hentet inn. Tyske Phil Bauhaus vant etappen. (Eurosport 1)

13.00: Golf, Scandinavian Mixed (1 mill. euro), på Europatouren for menn og kvinner. Første spilledag fra Göteborg med de norske jentene Marianne Skarpnord, Tonje Daffinrud, Karoline Lund og Maiken Bing Paulsen i aksjon. (Vsport Golf)

15.00: Tennis, Roland-Garros – French Open fra Paris: Semifinale kvinner. Den første semifinalen for kvinner spilles mellom Tamara Zidansek fra Slovenia og Anastasia Pavljutsjenkova fra Russland. (Eurosport N)

15.15: Sykling, etapperittet Belgia Rundt på UCIs verdenstour, 2. etappe (11,2 km): Individuell tempo i Knokke-Heist. Ingen av de norske proffene deltar. Det ble et helbelgisk spurtoppgjør på gårsdagens flate innledningsetappe. De seks første i mål hører hjemme i vertslandet. Robbe Ghys fikk så vidt kastet seg foran Remco Evenepoel og kapret etappeseieren. (Eurosport 1)

15.45: Sykling, etapperittet Tour de Suisse på UCIs verdenstour (20 av 33), 5. etappe (175,2 km): Gstaad – Leukerbad. To norske proffryttere deltar: Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) og Andreas Leknessund (DSM). Nordmennene kom til mål med hovedfeltet på gårsdagens regntunge etappe, over fem minutter bak vinneren Stefan Bissegger fra Sveits. Nederlenderen Mathieu van der Poel leder fortsatt sammenlagt, men bare ett sekund foran franske Julian Alaphilippe. (TV 2 Sport 2)

17.00: Tennis, Roland-Garros – French Open fra Paris: Kvinnenes andre semifinale er oppgjøret mellom Barbora Krejcikova fra Tsjekkia og Maria Sakkari, Hellas. (Eurosport N)

18.00: Fotball, privatlandskamp menn: Estland – Latvia fra Tallinn. (TV 2 Sport 1)

18.30: Fotball, privatlandskamp kvinner: Sverige – Norge fra Kalmar. Vår stjernetrio Caroline Graham Hansen, Guro Reiten og Maren Mjelde har alle meldt forfall. Dermed er det opp til de øvrige å skaffe et godt resultat mot svenskene. For Ingrid Moe Wold er denne samlingen – med kamp mot Sverige i dag og Nederland tirsdag – en siste tur med gjengen. Everton-backen offentliggjorde i slutten av mai at hun avslutter karrieren i sommer. (NRK 2)

18.35: Baseball, USAs Major League: Cincinnati Reds – Milwaukee Brewers fra Great American Ball Park. (Vsport +)

20.00: Golden Gala Pietro Mennea, Diamond League-stevne (3 av 14) i Firenze, Italia: Brødreparet Jakob og Henrik Ingebrigtsen løper 5.000 meter med start kl. 21.23. (NRK 1)

21.00: Golf, Palmetto Championship (7,3 mill. dollar) på PGA-touren for menn. Første spilledag fra Congaree GC i Ridgeland, South Carolina der Kristoffer Ventura gjør et nytt forsøk. Rygge-mannen trenger et godt resultat nå. Han starter sin runde sammen med amerikanerne Michael Gellerman og Brant Peaper klokka 15.12 i dag, norsk tid. (Eurosport N)

00.00: Golf, Mediheal Championship (1,5 mill. dollar) på LPGA-touren for kvinner. Første dag fra Daly City, California. (Vsport Golf)