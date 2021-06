Utøya-overlevende: – Jeg er glad for anerkjennelsen fra kongehuset

– Jeg er glad for anerkjennelsen fra kongehuset, og at kronprinsparet nå helt tydelig sier det som det er: 22. juli 2011 var et angrep på oss alle, men målet var å ramme og drepe folk i Arbeiderpartiet og AUF, skriver Tonje Brenna i en e-post til Dagsavisen.

Hun skriver dette om kronprinsparets kraftige oppgjør med hets og hatmeldinger mot overlevende AUF-ere etter terroren på Utøya for snart ti år siden. Tonje Brenna er i dag Ap-politiker og fylkesordfører i Viken, og var generalsekretær i AUF da hun overlevde Utøya-massakren i 2011.

Reagerer sterkt

Det er sjelden medlemmer av kongehuset mener noe så sterkt offentlig, men onsdag ettermiddag tok kronprins Haakon Magnus og kronprinsesse Mette-Marit et kraftig oppgjør med hets og hatmeldinger mot overlevende AUF-ere etter terroren på Utøya for snart ti år siden.

– Jeg synes virkelig det er ordentlig skammelig, og det synes jeg som samfunn at vi ikke kan akseptere rett og slett, sa kronprinsesse Mette-Marit til NTB, mens kronprins Haakon Magnus understreket at de begge reagerer sterkt på dette, særlig siden de denne våren har invitert flere Utøya-overlevende til Skaugum, blant dem Tonje Brenna, og hørt deres historier. Kronprinsparet mener begge dette er noe det må snakkes mer om i det offentlige rom.

– Det var et angrep på Arbeiderpartiet, på AUF, på staten vår, samfunnet vårt. Det ble også et nasjonalt traume. Det er noe vi i likhet med alle andre nordmenn bærer med oss, som en del av vår historie, sa kronprinsen.

Vil ha mer tydelighet fra Erna

Brenna er spesielt glad for den siste uttalelsen fra kronprinsen. Nylig kom hun med boka «22. juli – og alle dagene etterpå», der hun blant annet forteller om hats og hets i årene etterpå, samtidig som hun etterlyser anerkjennelse og forståelse for at terrorangrepet var et direkte angrep på AUF og Ap for deres meningers skyld. Hun ønsker også et bredere politisk oppgjør med de høyreekstreme holdningene som førte til angrepet. Brenna har ikke vært imponert over statsminister Erna Solberg og Høyres håndtering av høyreekstreme holdninger, eller Frp-angrep på minoriteter i Norge, som muslimene. «Statsministeren kunne og burde sette ned foten for den måten å omtale folk på. Det har hun ikke gjort». Statsministeren har vært utydelig, mener Brenna – i motsetning til kronprinsparet.

– Jeg håper nå også regjeringen, som har unngått denne debatten i åtte år, drister seg til samme tydelighet og vil være med på å bekjempe de ekstreme meningene som gjerningsmannen delte, skriver Brenna.

Tonje Brenna er fylkesrådsleder i Viken. For 10 år siden var hun sentral i krisearbeidet etter 22. juli i AUF, som generalsekretær. (Ørn E. Borgen/NTB)





Hatet mot Arbeiderpartiet og AUF er sterkt i en del miljøer. — Tonje Brenna, Ap-politiker

«Burde blitt drept på Utøya»

Brenna mener hatet mot AUF og Ap er sterkt også i dag, snart ti år etter. Selv har hun opplevd hatmeldinger mange ganger i sitt virke som politiker. «I en diskusjon om bompenger på Facebook, kan gjerne flere kommentere at jeg burde blitt drept på Utøya», forteller Brenna i boken sin, og beskriver hvordan noen debatt-temaer avstedkommer mer hets enn andre. «Debatter om 22. juli, høyreekstreme holdninger eller beredskap er desidert verst. Da kan jeg ikke si noe som helst før de er der. De som hater Arbeiderpartiet og mener jeg burde vært død. Det er en jevn strøm av sånne kommentarer», skriver hun i boken.

– Hatet mot Arbeiderpartiet og AUF er sterkt i en del miljøer, skriver Brenna til Dagsavisen.

– For å få bukt med konspirasjoner og hat, må alle vi som tror på demokratiet stå sammen, mener hun.

