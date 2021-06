Lyriker Morten Langeland ble onsdag tildelt årets Sultpris av Gyldendal forlag. Prisen er på 200.000 kroner og deles ut av Gyldendal forlag til en forfatter uavhengig av forlagstilknytning. Det er en av litteratur-Norges største priser.

«Det er en stor ære og inspirasjon å få Sultprisen. Det er en fin påminnelse om at man kanskje gjør noe riktig med forfatterskapet. At listen over tidligere prisvinnere er så sterk, gjør meg ekstra stolt» kommenterer prisvinneren i en pressemelding.

Sultprisen har tatt navnet fra Knut Hamsuns gjennombruddsroman, og gis til et eminent yngre forfatterskap, siden 2015 deles den ut annethvert år. Prisen ble delt ut for første gang i 1998, da til Jonny Halberg. I legatstyret sitter litteraturkritikerne Knut Hoem, Kaja Schjerven Mollerin, Tonje Vold og Bernhard Ellefsen, med forlagets tidligere konsernsjef Geir Mork som legatleder.

Hva er jeg? Eller Å Æ Æ?

Morten Langeland debuterte i 2012 med diktsamlingen «æ æ å», hvor tittel og dikt spiller på og med forfatterens sørlandsdialekt, der han skriver om og som en makrell i en stim. «Han entret samtidslitteraturen i en makrells skikkelse» påpekte jurymedlem Bernhard Ellefsen i sin pristale til vinneren.

«Diktene leker med språket for å undersøke spørsmål om identitet – på kristiansandsdialekt er «æ» både «jeg» og «er». så hva er jeg? eller Å Æ Æ?» skrev Dagsavisen om Langelands diktdebut.

Langeland har gitt ut til sammen fem diktsamlinger, med «Svamp» (Flamme forlag, 2019) som den hittil siste. I 2016 fikk han Stig Sæterbakkens minnepris for sitt forfatterskap. I fjor kom Langeland med sin første prosabok, «Barbar», der jeg-personen er en poet som vandrer rundt i Oslo, «som en småmelankolsk og alltid ertelysten variant av Sult-helten», heter det i legatstyrets pristale; «ung og tørst (...) sår og sårbar, mest av alt er han en god barbar».

I høst utkommer Langeland med sin første roman, «Sørgerender», på Flamme Forlag.





---

Sult-prisen: Disse har fått den

1998: Jonny Halberg

1999: Hanne Ørstavik

2000: Thure Erik Lund

2001: Øyvind Rimbereid

2002: Trude Marstein

2003: Tone Hødnebø

2004: Nils-Øivind Haagensen

2005: Pedro Carmona-Alvarez

2006: Steinar Opstad

2007: Kyrre Andreassen

2008: Carl Frode Tiller

2009: Gunnhild Øyehaug

2010: Ingrid Storholmen

2011: Gaute Heivoll

2012: Ingvild H. Rishøi

2013: Eirik Ingebrigtsen

2014: Alfred Fidjestøl

2015: Lars Petter Sveen

2016: Johan Harstad

2018: Maria Parr