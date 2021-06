Bannlyst i 1969 – til Oslo World i 2021

Årets tema på Oslo World, den første uken i november, er rebeller. Det vil dreie seg om når musikken blir opprørsk – og når opprøret blir musikalsk, skriver festivalen i en pressemelding.

De fleste forbinder nok Jane Birkin med én sang: «Je t’aime. moi non plus» fra 1969. Jane Birkin sukket og stønnet intenst mens komponisten Serge Gainsbourg leverte sine små visdomsord til en lekker melodi. Det var ikke bare populært. Plata ble forbudt på radio over hele den frie verden, den ble lyst i bann av paven, men ble en stor hit på tross av alt dette.

I årenes løp har Jane Birkin gått fra å være forbudt av BBC til å motta den britiske æresordenen OBE for sin innsats for kulturlivet. Hun har gjort svært mye annet også, på mange andre områder. Birkin har gjerne vært mer opptatt av å snakke om landminer, vindmøller, rovfiske og pelskåper enn om seg selv, I fjor kom hun imidlertid med albumet «Oh! Pardong tu dormais», der hun ser tilbake på sitt eget liv.

Oumou Sangaré fra Mali er blitt et verdensnavn, en naturlig ambassadør for musikken sin, for internasjonalt samarbeid, for kvinnene som går i fotsporene hennes, skriver Oslo World. Ana Moura fra Portugal er en av verdens mest anerkjente fadosangere. I 1989 solgte hun 200.000 eksemplarer av debutalbumet «Moussoulou», som betyr «Kvinner». Hun har også vunnet UNESCOs International Music Prize, for sine musikalske meritter og sin utrettelige innsatsen for fredssaken og internasjonalt samarbeid.





















