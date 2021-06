Kirsten Flagstad (1895–1962) ble kalt «Århundrets stemme», regnes fortsatt som verdens beste Wagner-sopran, og opptrådte på operascener over hele verden. Men hun fikk også et både turbulent og eventyrlig liv, som er blitt en operaforestilling verdig. Etter en rekke forsinkelser er det klart for verdenspremiere på operaen om Kirsten Flagstads liv, skriver Ballade.no.





Den døende Flagstad

«Flagstad – the Opera» spilles første gang 11. juni på Hamar, som er Flagstads fødeby. Håpet er at den senere kan settes opp på Den Norske Opera & Ballett i Oslo, slik det først var tenkt, og der statuen av Kirsten Flagstad står rett utenfor. Musikken til den nye operaen, som beskrives som en krysning mellom jazz og klassisk, er komponert av Ketil Bjørnstad, mens tekst og regi er ved Einar Bjørge. Hovedrollen som Flagstad spilles av sopranen Birgitte Christensen.

– Det føles fantastisk å endelig få satt denne forestillingen opp på en scene, sier produsent Gjøril Songvoll til Ballade.no.

– Vi rakk akkurat å gjennomføre generalprøven med publikum den 5. november 2020. Dagen etter ble vi oppringt av operasjef Randi Stene, fem timer før verdenspremieren, og fortalt at de hadde hatt smitteutbrudd og dermed måtte stenge ned. Deretter skulle operaen vært satt opp i Hamar Kulturhus i mars. Igjen ble det avlysning på grunn av viruset, men nå, endelig! kan vi få spille forestillingen for publikum. Det er vi veldig glade for, sier Songvoll.

Priser og sorger

I forestillingen ser den syke og døende Kirsten Flagstad tilbake på sitt stormfulle liv. Hun fikk synge på operascener over hele verden og ble gjennom karrieren tildelt mange priser og utmerkelser. Hun var avbildet på den norske hundrekroneseddelen, på norske frimerker og fikk en stjerne med sitt navn på Hollywood Walk of Fame. Som eneste norske er Flagstad også æret med minneplakett i Metropolitan Opera House og i Carnegie Hall i New York. Karrieremessig oppnådde hun alt hun kunne drømme om og mer til, men forestillingen handler også om sorg og motgang. Hun ble blant annet stemplet som nazist under 2. verdenskrig fordi hun var gift med en NS-mann og krigsprofitør, og fordi hun fortsatte med sine Wagner-tolkninger i USA i en tyskfiendtlig tid. Ektemannen døde i fangenskap i 1946, men hans økonomiske oppgjør og nazi-ryktene forfulgte henne i mange år etterpå, selv om hun ble tatt i forsvar av ledende motstandsfolk som Gunnar Sønsteby. Hun fikk oppreisning fra staten til slutt, og da Den Norske Opera ble åpnet i 1959, ble hun den første sjefen der. Allerede da var hun blitt kreftsyk, og i 1962 døde hun på Rikshospitalet.

Det er Kirsten Flagstad Festival og Oslo Operafestival som i samarbeid står bak den nye operaforestillingen om Kirsten Flagstad. Samme dag som premieren kommer det også ut en plate med musikken fra forestillingen.