Tvungen lønnsnemnd: – Vi er dypt skuffet og overrasket over Oslo kommune

– Vi er dypt skuffet og overrasket over Oslo kommune. Det var de som satte en stopper for en løsning. Statsråden hadde ikke noe annet valg enn å gripe til tvungen lønnsnemnd, sier Utdanningsforbundets Aina Skjefstad Andersen, som leder Unio Oslos forhandlingsutvalg. Hennes delegasjon møtte motparten Oslo kommune i et digitalt møte arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) inviterte til mandag ettermiddag. Møtet endte med at statsråden grep til tvungen lønnsnemnd, slik han også gjorde det fredag da KS og Unio ikke ble enige.

– Statens helsetilsyn mener det kan oppstå en situasjon hvor pasienter ikke vil få nødvendig helsehjelp. Når partene ikke finner en løsning på en så alvorlig situasjon, har jeg ikke annet valg enn å gripe inn, sier Isaksen til NTB.





– Uforståelig

Andersen er spesielt overrasket over at streiken stoppes med begrunnelse i fare for liv og helse. Hun mener de har gjort alt de har kunnet for at streiken ikke skulle gå utover for eksempel pasienter i sykehjem.

– Vi har behandlet og innvilget over 1000 dispensasjonssøknader. Vi har vurdert dem nøye, og lagt oss på en forsvarlig, vanlig helgebemanning, og den type bemanning man har i sommerferien. Da er det for oss helt uforståelig at dette skulle true liv og helse, sier Andersen til Dagsavisen.

– Hadde bestemt seg

Om møtet med arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sier hun:

– I møtet utfordret statsråden partene til å finne en løsning. Vi var løsningsorienterte og ville gå i dialog med Oslo kommune, og sa oss blant annet villig til å vurdere de dispensasjonssøknadene vi hadde avslått på nytt. Det var ikke Oslo kommune interessert i. På meg virket det som om Oslo kommune allerede hadde bestemt seg, mener hun.

– De hadde muligheten til å finne en løsning, men de grep den ikke. Dette er svært beklagelig og skuffende. Derfor peker jeg på Oslo kommune i dag, sier Andersen, som syns det er et betimelig å stille spørsmål ved om Unio egentlig har reell streikerett.

– Hadde god tro

Også Sykepleierforbundets fylkesleder er skuffet:

– Det er klart vi er skuffet nå. Vi gjorde virkelig alt for å unngå at liv og helse skulle stå i fare, og har hatt forsvarlige streikeuttak hele veien. Vi kan bare ta til etterretning at det ble tvungen lønnsnemnd også i Oslo, sier nestleder i Unio Oslo og fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund Oslo, Bård Eirik Ruud.

– Vi var villige til å få til en løsning med Oslo kommune. Vi tilbød å se på dispensasjonssøknadene på nytt, men det var ikke Oslo kommune interessert i. Oslo kommune hadde helt åpenbart bestemt seg, sier Ruud til Dagsavisen.

– Vi hadde god tro på å få til noe da statsråden inviterte oss til møte. Men vi kom altså dessverre ikke videre, sier Ruud.

Trappet opp

Unio-medlemmer i Oslo gikk ut i streik 27. mai etter at meklingen med Oslo kommune ikke førte fram. Skoler, barnehager, helseinstitusjoner, bibliotek, administrasjonen og Nav har vært rammet. Streiken ble trappet opp i forrige uke og til sammen 1.900 Unio-medlemmer var da i streik. De fleste streikende er organisert i Utdanningsforbundet, men også medlemmer fra Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Bibliotekarforbundet og Akademikerforbundet ble tatt ut i streik.





